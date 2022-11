Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στην πίστα Γιας Μαρίνα.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι, με τη Red Bull Racing να παίρνει τα ηνία στην κατάταξη, καθώς ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο FP2. O Ολλανδός που απουσίασε από το FP1, σημείωσε το 1:25,146 με τη μαλακή γόμα και ήταν περισσότερα από τρία δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG.



Στην 3η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, o οποίος ήταν αρκετά πιο αργός από τον Φερστάπεν. Στην πρώτη ημέρα στη Γιας Μαρίνα, η Ferrari ήταν μισό δευτερόλεπτο πιο αργή από το ταχύτερο μονοθέσιο.

Στο FP2 είδαμε τους χρόνους των οδηγών να «πέφτουν» δραματικά σε σχέση με την πρώτη περίοδο. Με δεδομένο πως οι συνθήκες θα είναι αντίστοιχες των κατατακτηρίων και του αγώνα, είχαμε τις ανάλογες προσομοιώσεις, ώστε οι ομάδες να βελτιστοποιήσουν το στήσιμο των μονοθεσίων. Επιπλέον οι οδηγοί χρειάζονται την απαιτούμενη υτοπεποίθηση, σε μία διαδρομή όπου η αίσθηση του μονοθεσίου αλλάζει δραματικά από τον έναν τομέα στον άλλο. Το μεγάλο ερώτημα είναι, ποιός ήταν αυτός που κατάφερε να κρύψει την πραγματική του απόδοση στη διαδικασία.

The sun is setting, the floodlights are on 💡



20 minutes of the session to go! 🤩#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/IuEtfLalKj