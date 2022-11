Το εξωαγωνιστικό δράμα συνεχίζεται στον κόσμο της F1, με αρκετούς οδηγούς να έχουν… ραντεβού στο γραφείο των αγωνοδικών.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Βραζιλίας ήταν ίσως ο καλύτερος από τους έξι που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα στη Formula 1. O Τζορτζ Ράσελ πήρε μία αναπάντεχη νίκη για τη Mercedes-AMG, με τον teammate του Λιούις Χάμιλτον να τερματίζει 3ος, έχοντας εκκινήσει από την 8η θέση.

Όμως έχουμε «τρίτο ημίχρονο» στο Ιντερλάγος, καθώς ορισμένοι οδηγοί είναι υπό εξέταση από τους αγωνοδίκες. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι ένας εξ’ αυτών, καθώς μαζί με τον Γκουάνγιου Ζου της Alfa Romeo φαίνεται πως δεν ακολούθησαν σωστά τη διαδικασία της εκκίνησης. O αναλυτής του F1TV, Σαμ Κόλις, τόνισε όπως βλέπετε στο παρακάτω tweet, πως οι δύο οδηγοί δεν είχαν τα μονοθέσιά τους εντός του οριοθετημένου πλαισίου στο grid.

I think the #F1 Sprint start infringement for HAM & ZHO may be that they were not fully in grid boxes. I discuss this on the #f1live post sprint show tune in now https://t.co/SOasmdnpBn pic.twitter.com/HQOw8ROAwy