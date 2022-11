Σε μία βραδιά γιορτής για την F1, ο Λιούις Χάμιλτον μαζί με τους Τζορτζ Ράσελ και Σέρχιο Πέρεζ, προσέφεραν ένα μοναδικό σόου για το κοινό στην πόλη του τζόγου.

Ό,τι γίνεται στο Βέγκας, μένει στο Βέγκας και η Formula 1 φρόντισε να το επιβεβαιώσει με το εναρκτήριο πάρτι που διοργάνωσε, για να γιορτάσει τη διεξαγωγή του Grand Prix σε ένα χρόνο από τώρα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οδηγοί του σπορ, που έκαψαν μπόλικο λάστιχο, έκαναν τα μονοθέσιά τους να βρυχώνται στους δημόσιους δρόμους και το κοινό να ενθουσιαστεί.

Πρωταγωνιστής και μάλιστα με διαφορά, αποδείχθηκε πως ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. O Βρετανός 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, μπήκε με μονοθέσιο προηγούμενης γενιάς στην ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή και το πλήθος ξεσηκώθηκε δίχως προηγούμενο. Ο Χάμιλτον φρόντισε να ανταποδώσει, προσφέροντας άπλετο θέαμα.

Μάλιστα, υπήρξε στιγμή όπου από τον καπνό λόγω των συνεχόμενων ντόνατ, δεν έβλεπε μπροστά του και παραλίγο να χτυπήσει στις προστατευτικές μπαρίερες.

Στο πάρτι θέλησε να κάνει την εμφάνισή του και ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος φρόντισε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο event.

Painting the Las Vegas Strip with rubber 😍 🍩 @GeorgeRussell63 🍩 #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/3ezNLUWHwd

Φυσικά δεν μπορούσε να λείπει από το «χορό» ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing. O Μεξικανός βρέθηκε στο Λας Βέγκας με μονοθέσιο του 2011, το οποίο είχε V8 κινητήρα. Ο ήχος που παρήγαγε εξέπληξε τον κόσμο, μιας και δεν περίμεναν κάτι τέτοιο.

Just warming up the strip 😎 @SChecoPerez pic.twitter.com/qSWTrwIZjT