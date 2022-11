Μια πολύ τρομακτική στιγμή έζησε το πρωί του Σαββάτου ο Μάρκο Μπεζέκι της VR46 Ducati, που γλίτωσε τα χειρότερα, όχι όμως και η μοτοσικλέτα του.

Το Grand Prix Βαλένθιας πήρε μία πολύ διαφορετική τροπή για τον Μάρκο Μπεζέκι. Ο Ιταλός στον γύρο εξόδου του από τα pit στο FP3, με κρύα ελαστικά έχασε τον έλεγχο στη στροφή 7 της πίστας Ρικάρντο Τόρμο και σύρθηκε για δεκάδες μέτρα στα χαλίκια. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μοτοσικλέτα του, εκτός από το γεγονός πως διαλύθηκε από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα με το έδαφος, με το που ακινητοποιήθηκε πήρε φωτιά.

Οι βοηθοί πίστας έσπευσαν στο σημείο με πυροσβεστήρες, με τον Ιταλό αναβάτη της VR46 Ducati να δείχνει ιδιαίτερα ενοχλημένος για την αργοπορία τους να σβήσουν έγκαιρα τις φλόγες. Η κίνηση εκνευρισμού του Μπεζέκι ήρθε προς έκπληξη πολλών, καθώς η τρομακτική ταχύτητα με την οποία σερνόταν και ο ίδιος στα χαλίκια δεν φάνηκε να τον ανησυχεί, αν και του πήρε αρκετά δευτερόλεπτα να αρχίσει να κινειται μετά την πτώση.

Ευτυχώς ο Μπεζέκι ήταν καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε κάποια βοήθεια για να απομακρυνθεί από το σημείο. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να επιστρέψει στο γκαράζ της ομάδας του, να πάρει την εφεδρική GP22 του και να επιστρέψει στην πίστα για το υπόλοιπο της διαδικασίας.

Ο Μπεζέκι δεν ήταν ο μόνος που είχε πτώση στο FP3, μιας και στο έδαφος βρέθηκαν επίσης οι Μάβερικ Βινιάλες, Τακάκι Νακαγκάμι, Ραούλ Φερνάντεθ και τα αδέρφια Μπίντερ.

