O Τζακ Μίλερ με την Ducati ήταν ταχύτερος στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο της Βαλένθιας.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Βαλένθιας, τον τελευταίο αγώνα του MotoGP για το 2022, με τον Τζακ Μίλερ της Ducati να είναι ο ταχύτερος αναβάτης στο FP3. Ο Αυστραλός μπήκε με φρέσκο σετ ελαστικών στην πίστα στο τέλος της διαδικασίας και με το 1:29,921 πήρε την 1η θέση.

Τα τελευταία λεπτά ήταν συναρπαστικά, καθώς όλοι οι αναβάτες «έψαχναν» ένα χρόνο που θα τους έδινε μία θέση εντός της πρώτης 10άδας. Ο Ζοάν Ζαρκό κατάφερε να πάρει τη 2η θέση όντας μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον Μίλερ, ενώ πίσω του βρέθηκε ο Μπραντ Μπίντερ της KTM.

Οι διεκδικητές του τίτλου είχαν μία πολύ διαφορετική μεταξύ τους περίοδο. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό βρέθηκε στην 5η θέση, ενώ ο Μπανάια «ίδρωσε» για να γράψει τον 9ο ταχύτερο χρόνο. Το καλό για τους δύο αναβάτες είναι πως θα συμμετάσχουν απευθείας στο Q2 στις κατατακτήριες.

Less than 3 minutes for @PeccoBagnaia to secure a Q2 spot in FP3 😮



He does! But constant improvements are coming from the whole grid! 👀



TheDecider pic.twitter.com/ZFYqQXtm1w — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 5, 2022

Μαζί τους στο Q2 θα είναι οι Λούκα Μαρίνι, Αλέιξ Εσπαργκαρό, Χόρχε Μαρτίν και Ζοάν Μιρ, με τον Ισπανό της Suzuki να αφήνει τον teammate του, Άλεξ Ρινς στην 11η θέση για μόλις 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός πως μόλις 6 δέκατα του δευτερολέπτου χωρίζουν τους 15 ταχύτερους αναβάτες.

Η διαδικασία σημαδεύτηκε από τις πολλές πτώσεις που είχαν αρκετοί αναβάτες. Η πιο τρομακτική έγινε στην αρχή του FP3 όταν ο Μπεζέκι με κρύα ελαστικά έχασε τον έλεγχο στη στροφή 7, σύρθηκε για δεκάδες μέτρα στα χαλίκια και η μοτοσικλέτα του πήρε φωτιά. Ο Ιταλός είχε και δεύτερη πτώση με 10 λεπτά για το τέλος, τραυματίζοντας και τη δεύτερη Ducati του. Πτώσεις είχαν επίσης οι Μάβερικ Βινιάλες, Τακάκι Νακαγκάμι, Ραούλ Φερνάντεθ και τα αδέρφια Μπίντερ.

A front-end scare for @FabioQ20 at the end! 😱



The Frenchman, however, got the job done by finishing the session in P5 👊#TheDecider pic.twitter.com/3LKq1eHWzZ November 5, 2022

EARLY DRAMA just a couple of minutes into the session 😱@Marco12_B crashes out and his bike in on fire! Thankfully the Italian is back on his feet 💪#TheDecider pic.twitter.com/szYwXQRu8g — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 5, 2022

Η δράση συνεχίζεται στις 15:10 με τις κατατακτήριες του μεγάλου τελικού του MotoGP για το 2022 στη Βαλένθια.

Αποτελέσματα FP3 GP Βαλένθια

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com