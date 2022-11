O Λούκα Μαρίνι της VR46 ήταν ταχύτερος στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Βαλένθιας, τον τελευταίο αγώνα του MotoGP για το 2022, με τον Λούκα Μαρίνι της VR46 να είναι ο ταχύτερος αναβάτης στο FP2. Ο Ιταλός μπήκε με φρέσκο σετ ελαστικών στην πίστα στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας και με χρόνο 1:30,217 πήρε την 1η θέση. Πίσω του ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing, οποίος ήταν μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πιο αργός, με την κατάταξη να αλλάζει συνεχώς στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στην 3η θέση είχαμε ακόμη μία μοτοσικλέτα της Ducati, με τον Τζακ Μίλερ να δείχνει πως έχει την ταχύτητα για ένα καλό αποτέλεσμα στον τελευταίο του αγώνα στα κόκκινα. Ο Μαρκ Μάρκεθ, που βρέθηκε στην 4η θέση, είχε ξανά πτώση, αυτήν τη φορά στη στροφή 1.

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο για τους διεκδικητές του τίτλου. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha ήταν μόλις στην 8η θέση αλλά μόνο δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Μαρίνι και μόλις 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Πέκο Μπανάια.

Στην πρώτη 10άδα είχαμε επίσης τους δύο εργοστασιακούς αναβάτες της KTM και δύο ακόμη της Ducati: τους Ενέα Μπαστιανίνι και Ζοάν Ζαρκό. Οι διαφορές ήταν για μία ακόμη φορά πολύ μικρές μεταξύ των αναβατών, με τους πρώτους 18 να χωρίζονται για μόλις ένα δευτερόλεπτο.

