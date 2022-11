Ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στη Βαλένθια.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το Grand Prix Βαλένθια, ο τελευταίος αγώνας του MotoGP στο 2022, για τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στο FP1. O Γάλλος σημείωσε χρόνο 1:31,399 και ήταν 35 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Μαρκ Μάρκεθ, που βρέθηκε στη 2η θέση. Μάλιστα ο πολυπρωταθλητής της Honda είχε πτώση στη στροφή 2 στο μέσον της περιόδου.

Οι διαφορές ήταν πολύ μικρές μεταξύ αναβατών και κατασκευαστών, με 5 διαφορετικές μοτοσικλέτες να βρίσκονται στις 5 πρώτες θέσεις. Ο Μπραντ Μπίντερ της KTM ήταν 3ος, ο Τζακ Μίλερ της Ducati ήταν 4ος, ενώ ο Άλεξ Ρινς της Suzuki ήταν στην 5η θέση στο FP1. Στην πρώτη 10άδα είδαμε και έκτο διαφορετικό κατασκευαστή, με τον Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia να είναι στην 9η θέση. Οι παραπάνω οδηγοί χωρίζονταν για λιγότερο από τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου.

P1 for @FabioQ20 and P17 for @PeccoBagnaia ⚔️ Our contenders are poles apart in FP1 👀 #TheDecider pic.twitter.com/enximWWo5e

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Πέκο Μπανάια, ήταν μόλις 17ος στην κατάταξη, όντας 0,600 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον μεγάλο του αντίπαλο Φάμπιο Κουαρταραρό. Συνολικά οι 21 πρώτοι οδηγοί είχαν διαφορά μεταξύ τους μικρότερη από ένα δευτερόλεπτο, κάτι που μας προϊδεάζει για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό τριήμερο στη Βαλένθια.

Η δράση του μεγάλου τελικού του φετινού πρωταθλήματος θα συνεχιστεί στις 15:10 ώρα Ελλάδος με το FP2. Mην χάσετε όλες τις εξελίξεις του μεγάλου τελικού του MotoGP για το 2022 στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης και το LIVE του Grand Prix της Κυριακής.

Our title contenders together ⚔️



Could this be a preview of what we're going to witness in the race? 👀#TheDecider pic.twitter.com/499dB8DHjF