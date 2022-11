Ο Φερνάντο Αλόνσο παραδέχεται πως η έλλειψη αξιοπιστίας του κινητήρα της Renault/Alpine του φέρνει αναμνήσεις από το 2015, όταν οδηγούσε για τη McLaren Honda.

Την πέμπτη του εγκατάλειψη σε είκοσι αγώνες στο 2022 είχε στο Grand Prix Μεξικού ο Φερνάντο Αλόνσο της Alpine. O Ισπανός οδηγός αντιμετώπισε πρόβλημα στον κινητήρα του, χάνοντας έναν εκ των έξι κυλίνδρων και στη συνέχεια η υβριδική του μηχανή παρέδωσε εντελώς πνεύμα, στερώντας του την 7η θέση. Αυτή ήταν ακόμη μία κακοτυχία για τον 41χρονο στη φετινή σεζόν, κάτι το οποίο τον έχει κάνει να αγανακτήσει.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, εφέτος έχει χάσει περισσότερους από 60 βαθμούς λόγω έλειψης αξιοπιστίας του μονοθεσίου του ή της μονάδας ισχύος της Alpine, κάτι το οποίο θα τον τοποθετούσε πολύ πιο ψηλά στη βαθμολογία.

Τα απανωτά προβλήματα έχουν… ξυπνήσει άσχημες μνήμες στον Αλόνσο και συγκεκριμένα από την εποχή που οδηγούσε για τη McLaren με κινητήρες Honda. O Ισπανός δεν δίστασε μάλιστα να κάνει μία σύγκριση ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιόδους της καριέρας του.

«Στο τέλος της πρώτης χρονιάς με τη Honda, είχαμε νομίζω 72 θέσεις ποινής ή κάτι τέτοιο. Με τους κινητήρες της Honda και τα δύο μονοθέσια εγκατέλειπαν. Εφέτος μόνο το μονοθέσιο με τον αριθμό 14 εγκαταλείπει. Νομίζω πως δεν ήμασταν προετοιμασμένοι, ο κινητήρας δεν μπορεί να ολοκληρώσει αγώνες. Δεν είναι μόνο κακή τύχη όταν πρέπει να αλλάξεις 5-6 κινητήρες σε μία σεζόν και ακόμη δεν μπορείς να τερματίσεις κάποιον αγώνα. Οπότε πιστεύω πως οι μηχανικοί έχουν αρκετή δουλειά να κάνουν το χειμώνα, όμως ελπίζω να μην είναι χρονοβόρα», είπε ο Ισπανός στο motorsport.com.

To αποτέλεσμα του Grand Prix Μεξικού, άλλαξε και πάλι τα δεδομένα στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. H McLaren με την 7η και 10η θέση των Ντάνιελ Ρικάρντο και Λάντο Νόρις αντίστοιχα, πλησίασε την Alpine στους 7 βαθμούς, με δύο Grand Prix και έναν Αγώνα Σπριντ να απομένουν για το τέλος της σεζόν.

