Ο οδηγός της Mercedes-AMG σημείωσε την καλύτερη επίδοση της διαδικασίας και της ημέρας, την ώρα που ο Λεκλέρ κατέληγε στον τοίχο.

Μία απρόσμενη τριάδα κορυφής είχε η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, εικοστού γύρου του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο Τζορτζ Ράσελ τοποθέτησε τη Mercedes στην κορυφή, με το 1:19.970 να είναι ο καλύτερος χρόνος της ημέρας. Το Top3 συμπλήρωσαν ο Γιούκι Τσουνόντα της Scuderia AlphaTauri και ο Εστεμπάν Οκόν της Alpine F1.

Οι τρεις τους, μαζί με τον Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas και τον Άλεξ Άλμπον της Williams, είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν και με ελαστικά του 2022, μιας και ήταν απόντες στην πρωινή περίοδο. Οι υπόλοιποι είχαν στη διάθεσή τους μόνο τις πειραματικές γόμες της Pirelli για το 2023. Πιο μαλακές απ’ ότι στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και πάλι, δίχως διακριτικά.

Με αυτές, την καλύτερη επίδοση σημείωσε ο Λούις Χάμιλτον, που σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:21.509 με τη Mercedes W 13 E Performance.

Η διαδικασία που λόγω του τεστ είχε αυξημένη διάρκεια (σ.σ. 90 λεπτά αντί για 60), είχε και δύο κόκκινες σημαίες. Υπεύθυνος για την πρώτη ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, που έχασε τον έλεγχο της Ferrari στη στροφή 8. Χτύπησε με το πίσω μέρος στις προστατευτικές μπαριέρες και προκάλεσε εκτενείς ζημιές στο πίσω μέρος της F1-75. Η δράση διακόπηκε για περίπου 20 λεπτά, το χρονόμετρο όμως κυλούσε.

Όμως αυτή δεν ήταν η μοναδική κόκκινη σημαία στο FP2. Μάλιστα η επόμενη, όταν η Alfa Romeo του Γκουάνγιου Ζου έμεινε από υδραυλικά δύο λεπτά πριν το τέλος, ουσιαστικά έδωσε πρόωρο τέλος στη διαδικασία.

🚩 RED FLAG 🚩



Zhou Guanyu has pulled to the side at Foro Sol after being told to stop the car



The FP2 session will not be resumed, with less than a minute remaining on the clock #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/YCrJJn6i11