Ο Λιούις Χάμιλτον μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να αφήσει πίσω του όλα όσα έγιναν στον τελικό της F1 το 2021.

Δίχως αμφιβολία ο τρόπος με τον οποίο ο Λιούις Χάμιλτον έχασε το πρωτάθλημα της Formula 1 το 2021 ήταν ο χειρότερος δυνατός για εκείνον και τη Mercedes-AMG. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, επέλεξε μετά τον αγώνα να μείνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο χειμώνας έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να ξεπεράσει το σοκ του Άμπου Ντάμπι αλλά όπως έχει αποδειχθεί δεν κόστισε στον Χάμιλτον καθόλου από ταχύτητα. Ο Βρετανός αποκάλυψε στο motorsport.com πώς ξεπέρασε τα γεγονότα του περυσινού φινάλε.

«Πέρασα πάρα πολύ χρόνο με την οικογένειά μου και ήταν το καλύτερο για να αναρρώσω. Αφοσίωσα όλο μου το χρόνο να παίζω με τα παιδιά και να χτίζουμε χιονάνθρωπους, ήμουν μαζί τους. Αυτό με βοήθησε να αναρρώσω ψυχολογικά και να επιστρέψω δυνατά. Αν δεν ήμουν μαζί τους, θα είχα χαθεί σε μία τρύπα. Έχω ξεπεράσει το Άμπου Ντάμπι, αρνούμαι να ζω στο παρελθόν. Το έχω ξαναζήσει στο παρελθόν το 2007 και ως νέος άνθρωπος με είχε κρατήσει αρκετά βράδια ξύπνιο και ήταν πολύ αρνητικό», ανέφερε ο Βρετανός.

Επιπλέον ο Χάμιλτον τόνισε πως θα συνεχίσει να κάνει τις θυσίες που απαιτούνται για να παραμείνει στην κορυφή της Formula 1: «Όταν κρατάς μέσα σου κάτι αρνητικό, τότε κρατάς ένα μίσος ή οτιδήποτε είναι αυτό και σε κρατάει πίσω. Εγώ όμως αναδύομαι, κοιτάω μπροστά, ανεξάρτητα από το τι έγινε στο παρελθόν. Επιλέγω να μην στέκομαι σε αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να κάνω για το παρελθόν. Έδωσα τα πάντα και έκανα θυσίες. Αλλά είμαι πρόθυμος να το ξανακάνω. Και γι’ αυτό τώρα προσπαθώ».

