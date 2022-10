Η δράση στο μαγικό κόσμο της F1 συνεχίζεται δίχως διακοπή, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το Autodromo Hermanos Rodriguez.

Μόλις τρεις αγώνες απομένουν για να ολοκληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. To κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ προετοιμάζεται για το Grand Prix Μεξικού το τριήμερο 28-30 Οκτωβρίου, τον εικοστό αγώνα της μαραθώνιας αυτής χρονιάς, λίγες ημέρες μετά το… θρίλερ στο Τέξας.

Οδηγοί και ομάδες είναι έτοιμοι για ένα πολύ απαιτητικό τριήμερο στο Autodromo Hermanos Rodriguez. Στην πίστα διεξάγονταν αγώνες από τη δεκαετία του ’60 μέχρι και το 1992, προτού επιστρέψει στο πρόγραμμα ξανά το 2015. Η διαδρομή έχει μήκος 4.304 μέτρα και αποτελείται από 17 στροφές. Το ρεκόρ πίστας το έχει από το 2021 ο Βάλτερι Μπότας με χρόνο 1:17,774, ενώ τελευταίος νικητής είναι ο Μαξ Φερστάπεν.

