Η Ελλάδα στα FIA Motorsport Games

Δύο οδηγοί και δύο πληρώματα θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

Η ώρα του FIA Motorsport Games για 2022 έφτασε. Πρόκειται για μια διοργάνωση που περιλαμβάνει αγώνες σε διαφορετικές κατηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού και συμμετέχουν οδηγοί από όλο τον κόσμο κάτω από τα χρώματα της εθνικής τους σημαίας.

Φέτος διοργανώνεται στη Νότια Γαλλία και στην γνωστή από τη Formula 1 πίστα του Πολ Ρικάρ, που θα αποτελέσει το χώρος διεξαγωγής των περισσοτέρων αγωνισμάτων αλλά και άλλων δραστηριοτήτων της διοργάνωσης. Για πρώτη φορά η Ελληνική ομάδα θα συμμετέχει στο διαγωνισμό σε 4 αγωνίσματα.

Load in time at Circuit Paul Ricard for the @FIA Motorsport Games. - #FIAMotorsportGames pic.twitter.com/a27s7pz62N

Οι Έλληνες συμμετέχοντες στο διαγωνισμό του FIA Motorsport Games, θα μας εκπροσωπήσουν στα αγωνίσματα Rally 2, Rally 4, Drift & Esports.

Στην κατηγορία Rally 2 θα συμμετέχουν οι Νίκος Παυλίδης - Δημήτρης Αμαξόπουλος με Skoda Fabia Rally 2 ενώ στην κατηγορία Rally 4 οι Πασχάλης Χατζημάρκος - Μάριος Τσαούσογλου με Peugeot 208 Rally 4.

Στην κατηγορία Drift θα αγωνιστεί ο Γιώργος Λαγός με BMW E36, ενώ στη κατηγορία των Esports θα μας εκπροσωπήσει ο Χάρης Μητρόπουλος με Porsche 991.2 GT3.

Η Ελληνική αποστολή θα βρίσκεται στη Μασσαλία και στην πίστα του Λεκαστελέ από σήμερα, την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, όπου έχουμε την τελετή έναρξης της διοργάνωσης ενώ μέχρι το Σάββατο 29 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν με τους συμμετέχοντες των άλλων χωρών. Θα ακολουθήσει ατομική απονομή στους διακριθέντες καθώς και ομαδική απονομή την Κυριακή για τις διακριθείσες χώρες.

Let’s go. It’s race week at the @FIA Motorsport Games from Marseille in France! 🇫🇷

-#FIAMotorsportGames pic.twitter.com/ghlSiDTvCP