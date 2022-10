Η γερμανική εταιρεία θα αποκαλύψει περισσότερα για τα πλάνα εμπλοκής της, την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου.

Ακριβώς δύο μήνες μετά την επισημοποίηση της εμπλοκής της στον μαγικό κόσμο της Formula 1 από το 2026, η Audi θα γνωστοποιήσει περισσότερα για την ακριβή μορφή αυτής της εμπλοκής! Έτσι λοιπόν, αύριο Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, στις 11 ώρα Ελλάδας, η γερμανική εταιρεία θα κάνει επίσημες ανακοινώσεις.

Το σχετικό teaser συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Το μέλλον αποκτά μορφή»...



The future is taking shape. Watch this space for more.