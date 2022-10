O CEO της Apple έκανε τον πιο αργό κυματισμό καρό σημαίας στην ιστορία της F1 (vid)

Το twitter τρολάρει άγρια το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, για τον... ενθουσιασμό που έδειξε κατά τον τερματισμό του αγώνα στο Όστιν.

Μία σειρά από διασημότητες επισκέφθηκαν το Circuit of the Americas, με την ευκαιρία διεξαγωγής του Grand Prix ΗΠΑ της Formula 1. Ξεχώρισε η παρουσία του Μπραντ Πιτ, ο οποίος βρέθηκε στο Όστιν όχι μόνο ως θεατής, αλλά και με το ιδιότητα του πρωταγωνιστή σε μία νέα ταινία που θα γυριστεί με θέμα το κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η ταινία, συμπαραγωγός της οποίας θα είναι ο Λιούις Χάμιλτον, θα διανεμηθεί από την Apple TV, φέρνοντας τη Formula 1 πιο κοντά σε ένα μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου κοινό. Για αυτό τον λόγο, το «παρών» στο COTA έδωσε ο Τιμ Κουκ, CEO του τεχνολογικού κολοσσού. «Έχουμε μαζί μας τον Τιμ Κουκ, η παρουσία του αποτελεί τιμή. Αυτός και η ομάδα του έδωσαν το πράσινο φως για να γυριστεί η ταινία», σχολίασε ο Χάμιλτον, που συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Apple και τον Μπραντ Πιτ.

Οι διοργανωτές του Grand Prix ανέθεσαν στον Κουκ την αποστολή να κυματίσει την καρό σημαία, την ώρα που ο Φερστάπεν και οι υπόλοιποι οδηγοί περνούσαν τη γραμμή του τερματισμού. Λίγο αργότερα πρέπει να το μετάνιωσαν, καθώς ο Κουκ δεν επέδειξε τον… αναμενόμενο ενθουσιασμό, ανεμίζοντας τη σημαία με απελπιστικά αργό ρυθμό.

Going into Monday with the same enthusiasm as Tim Cook pic.twitter.com/pB3N5xV8pJ