Ο Μονεγάσκος οδηγός θεωρεί ότι η Scuderia Ferrari είχε το ρυθμό στη διάρκεια του τριημέρου για να φθάσει στη νίκη, όμως με βάση τη θέση εκκίνησης η παρουσία στο βάθρο θεωρείται επιτυχία.

Η Scuderia Ferrari και ο Σαρλ Λεκλέρ αγνοούν τη νίκη στη φετινή σεζόν για αρκετούς μήνες, καθώς τελευταία φορά επικράτησαν στις 10 Ιουλίου και το Grand Prix Αυστρίας. Το αρνητικό σερί δεν έσπασε ούτε στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι το μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας ήταν γρήγορο και ο Κάρλος Σάινθ βρέθηκε στην pole position. Η αλλαγή κινητήρα στην F1-75 του Λεκλέρ είχε ως αποτέλεσμα ο Μονεγάσκος να εκκινήσει από τη 12η θέση, γεγονός που του στέρησε μέρος των πιθανοτήτων για κατάκτηση της νίκης.

Μετά το τέλος του Grand Prix στο Circuit of the Americas, τα συναισθήματα του Λεκλέρ ήταν ανάμεικτα. «Κατά κάποιο τρόπο είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, καθώς εκκίνησα από τη 12η θέση. Οπότε η παρουσία στο βάθρο είναι ένα επίτευγμα. Κοιτάζοντας όμως γενικότερα το τριήμερο, είναι λίγο απογοητευτικό καθώς είχαμε το ρυθμό για τη νίκη. Όμως είχαμε σημαντική φθορά των ελαστικών προς το τέλος του αγώνα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Οπότε εντέλει, η 3η θέση δεν είναι και τόσο άσχημη».

Yet another podium this season after a great comeback, from P12 to P3! Grande Charles! 💪#essereFerrari 🔴 #USGP pic.twitter.com/uz7pH9CJOX