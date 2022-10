Με εντυπωσιακό τρόπο επέλεξε ο Ντάνιελ Ρικάνρτο να κάνει αισθητή την παρουσία του στο Circuit of the Americas, όπου εμφανίστηκε σαν ένας γνήσιος «cowboy».

Μία από τις αγαπημένες πίστες του Ντάνιελ Ρικάρντο στη Formula 1 είναι αυτή του Τέξας, όπου θα πραγματοποιηθεί αυτό το τριήμερο το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Αυστραλός είναι γνωστός για την αγάπη του προς την κουλτούρα των αμερικανών και κάθε χρόνο ετοιμάζει κάτι ξεχωριστό για τους Τεξανούς.

Φέτος, πρωτοτύπησε για ακόμη μία φορά και άφησε τους πάντες με το στόμα ανοικτό. Την Πέμπτη λοιπόν, ενώ οι ομάδες ετοίμαζαν τα μονοθέσιά τους για το αγωνιστικό τριήμερο, ο Ρικάρντο, ως ο «Cowboy της Formula 1», όχι μόνο μπήκε στην πίστα με την κατάλληλη ενδυμασία (το καπέλο φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει), αλλά ήταν καβάλα πάνω σε άλογο!

BUT HERE COMES DANIEL RICCIARDO pic.twitter.com/WWVhS4EwEl

Όταν ο κόσμος αντιλήφθηκε τι ακριβώς γινόταν, τον περικύκλωσε και φυσικά απαθανάτισε τη στιγμή είτε φωτογραφίζοντας, είτε βιντεοσκοπώντας όσα συνέβαιναν. Ο «καβαλάρης» Ρικάρντο, με μούσι αλά Λέμι Κίλμιστερ, είχε μάλιστα συνοδεία ενός τοπικού μουσικού που έπαιζε κιθάρα.

A horse, @DanielRicciardo and Austin TX. It's all you need. 🐴 #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/5pvNipjuSl

Οι ίδιοι οι άνθρωποι της McLaren δεν γνώριζαν τα σχέδια του οδηγού τους, με το λογαριασμό της βρετανικής ομάδας στο Twitter να δημοσιεύει screenshot από συνομιλία τους.

News from Austin... 👀🇺🇸



Think we all know who this is about. 🤠🍯🦡 pic.twitter.com/kbvo2r2Jq6