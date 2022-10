To σιρκουί δρόμου της Μαρίνα Μπέι αναμένεται να υποστεί τροποποιήσεις για να αυξηθούν οι ευκαιρίες προσπεράσματος.

Για πρώτη φορά μετά το 2019 η Formula 1 επέστρεψε στη Σιγκαπούρη, όπου γίναμε μάρτυρες ενός ιδιαίτερα επεισοδιακού αγωνιστικού τριημέρου. Το σιρκουί της Μαρίνα Μπέι βρίσκεται στο πρόγραμμα από το 2008 και φιλοξένησε τον πρώτο νυκτερινό αγώνα στην ιστορία του σπορ.

Η διαδρομή είναι μία από τις πιο δύσκολες στο καλεντάρι, με τους οδηγούς να τονίζουν πως ένας γύρος στη Μαρίνα Μπέι αντιστοιχεί με δύο γύρους στο Μονακό. Επιπρόσθετα, το Grand Prix Σιγκαπούρης χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία στο να γίνουν προσπεράσματα.

Αυτό αναμένεται να αλλάξει το 2023. Η επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα, και συγκεκριμένα η ενότητα πώλησης εισιτηρίων για το Grand Prix της επόμενης χρονιάς, δείχνει διαφορετική χάραξη από αυτήν που έχουμε συνηθίσει. Οι μεγάλες αλλαγές εντοπίζονται στον τελευταίο τομέα της πίστας και συγκεκριμένα μετά τη στροφή 15. Αντί για διαδοχικές στροφές που ακολουθούν, το 2023 θα δούμε μία ενιαία ευθεία που θα καταλήγει στη σημερινή στροφή 20.

2023 Singapore GP with this track layout in the official ticket purchasing page 😁🤔 pic.twitter.com/NQUKcyQIze

Όπως φαίνεται, το 2023 θα «κοπούν» συνολικά τέσσερις στροφές, ανάμεσά τους η ξεχωριστή και άκρως απαιτητική στροφή 18 που περνά κάτω από την κερκίδα. Με δεδομένο πως θα αντικατασταθούν από μία ευθεία, δεν αποκλείεται να υπάρχει εκεί μία ζώνη DRS, ώστε να δώσει περισσότερες ευκαιρίες στους οδηγούς να πραγματοποιήσουν προσπέρασμα.

Στο πρόγραμμα της Formula 1 για το 2023, το Grand Prix Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένο για τις 17 Σεπτεμβρίου.

