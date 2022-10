Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής F1 και νικητής του Indy 500 οδήγησε μονοθέσιο της McLaren στη Λαγκούνα Σέκα.

Η θεωρία λέει πως η ηλικία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο πότε ένας οδηγός αγώνων πρέπει να αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Όμως ακόμα και... βετεράνοι οδηγοί, έχουν συχνά την θέληση αλλά και τις ευκαιρίες να βρεθούν ξανά πίσω από το τιμόνι ενός αγωνιστικού. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Μάριο Αντρέτι, ένας εκ των πιο επιτυχημένων οδηγών στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας, το... τερμάτισε!

Ο Αμερικανός πρώην πρωταθλητής της Formula 1, του Indycar και νικητής του Indy 500, όχι απλά βρέθηκε ξανά στην πίστα παρότι 82 ετών (!) αλλά οδήγησε και μονοθέσιο της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού! Ο Αμερικανός βρέθηκε στη πίστα Λαγκούνα Σέκα της Καλιφόρνια, στο πλαίσιο του Velocity Invitational, ενός φεστιβάλ στο οποίο συμμετείχαν ιστορικά αγωνιστικά και όπως κάθε χρόνο, η McLaren ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια.

Amazing moment watching @MarioAndretti in a modern era McLaren Formula 1 car.



Thank you @ZBrownCEO. Our man @SpeedGreen honored to be on the microphone. pic.twitter.com/w18IUKUTPC — Speed City Broadcasting (@Speedcaster) October 16, 2022

Η βρετανική φίρμα είχε στο γκαράζ της μονοθέσια όπως την MP4/2, την MP4/28 και την MP4/5. Ο Αντρέτι λοιπόν, βρέθηκε στο τιμόνι της MP4/28 του 2013, το οποίο είναι το τελευταίο μονοθέσιο της ομάδας του Ουόκινγκ με ατμοσφαιρικό κινητήρα. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 1978 περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή και απόλαυσε κάθε δευτερόλεπτο στο τιμόνι ενός σύγχρονου μονοθεσίου Formula 1.



Με ανάρτησή του στα social media, έγραψε: «Αν η τέχνη του να αφήνεις κάτι πίσω υπάρχει, τότε μιλήστε μου για αυτή όταν γεράσω».

My best lap of the weekend in Sennas MP4/5. Thanks to @PatricioOWard for loaning me his gloves. pic.twitter.com/WWRJwIfLxb — Zak Brown (@ZBrownCEO) October 16, 2022

Από τη Λαγκούνα Σέκα δεν γινόταν να λείπει ο πρωταθλητής του 1998 και του 1999 στην F1, Μίκα Χάκινεν. Παρών στην πίστα ήταν και ο οδηγός της McLaren στο Indycar, Πάτο Ο’Γουόρντ, ενώ και ο CEO της βρετανικής εταιρείας και πρώην οδηγός αγώνων, Ζακ Μπράουν δεν έχασε την ευκαιρία να φορέσει ξανά αγωνιστιή φόρμα.



Πέραν του Ο'Γουόρντ, οι υπόλοιποι έδειξαν πως η τέχνη δεν ξεχνιέται και πως η ηλικία αποτελεί απλά έναν αριθμό. Αν και στην περίπτωση του Αντρέτι, έχουμε να κάνουμε με πραγματική υπέρβαση!



Σε αυτή την ημέρα γιορτής για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, εκτός από μονοθέσια Formula 1, υπήρχαν αρκετά αγωνιστικά αυτοκίνητα από όλο τον κόσμο κι από διάφορες κατηγορίες.

Φωτογραφίες: MarshalPruett/twitter, McLaren