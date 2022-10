Ο CEO της F1, Στέφανο Ντομενικάλι, μίλησε για το ετήσιο πρόγραμμα αγώνων, καθώς το ενδιαφέρον από χώρες να φιλοξενήσουν Grand Prix αυξάνεται συνεχώς.

Το 2023 η Formula 1 ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη σεζόν στην ιστορία της με 24 Grand Prix και 6 Αγώνες Σπριντ. Η επιστροφή του Κατάρ και της Κίνας και ο αγώνας στο Λας Βέγκας ετοιμάζουν τις ομάδες για μία άκρως απαιτητική σεζόν.

Αρκετές είναι οι χώρες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να φιλοξενήσουν μελλοντικά αγώνα Formula 1, όμως αυτό δεν είναι πλέον μια απλή υπόθεση. Ο CEO του σπορ, Στέφανο Ντομενικάλι, μίλησε στο motorsportmagazine.com για τα δεδομένα σχετικά με το αγωνιστικό πρόγραμμα.

«Οι 23 ή 24 αγώνες είναι ένας πολύ καλός αριθμός, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για περισσότερους. Οι πίστες έχουν επιλεχθεί γύρω από αυτόν τον αριθμό. Στους 24 αγώνες, έχουμε φτάσει το ανώτατο όριο. Η αγορά απαιτεί αυτό τον αριθμό αγώνων. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουμε λάβει υπόψη, αλλά είναι ξεκάθαρο πως οι 24 αγώνες είναι το μέγιστο δυνατό. Παλιά είχαμε 15 αγώνες, όμως η κατάσταση ήταν διαφορετική. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και ελπίζουμε αυτό να αυξηθεί μελλοντικά», ανέφερε ο Ιταλός.

Επιπλέον ο Ντομενικάλι εξήγησε την τωρινή δομή του προγράμματος της Formula 1: «Το ένα τρίτο του πρωταθλήματος θα πραγματοποιείται στην Ευρώπη, το άλλο στην Αμερική και το τελευταίο στην Ασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερες προσφορές απ’ ότι θέσεις. Ο οικονομικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη το πόσο ωραία είναι η πίστα, η επένδυση του διοργανωτή, τις δραστηριότητες για τους οπαδούς και το αν προσελκύει τις ομάδες».

Από τους 24 αγώνες που θα πραγματοποιηθούν το 2023, οι τρείς θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε Μαϊάμι, Τέξας και Λας Βέγκας.

The drivers needed to be on their mettle at the start 😮#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/uu6I6igrH2