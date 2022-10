Ο Γάλλος της Ducati ήταν ταχύτερος και στις δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής στο Phillip Island.

Το MotoGP επέστρεψε στην Αυστραλία και στη διάσημη πίστα Phillip Island για πρώτη φορά μετά το 2019. Παρότι η πρόγνωση του καιρού έλεγε για βροχές την Παρασκευή, την πρώτη ημέρα του αγωνιστικού 3ημέρου, τελικά οι αναβάτες συνάντησαν μια ως επί το πλείστον στεγνή πίστα, όταν βγήκαν σε αυτήν για το FP1. Υπήρχαν ωστόσο και κάποια σημεία που ήταν ακόμα βρεγμένα, από τη χθεσινή βροχή που είχε μετατρέψει κάποια τμήματα του σιρκουί σε λίμνη.

Έτσι, ιδιαίτερα το πρωί οι χρόνοι κρατήθηκαν ψηλά, καθώς εκτός από τα βρεγμένα κομμάτια στην πίστα και η θερμοκρασία ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Ο αναβάτης όμως που έδειξε να αντιμετωπίζει καλύτερα τις συνθήκες ήταν ο Ζοάν Ζαρκό της Pramac Ducati. Ο Γάλλος σημείωσε τον καλύτερο χρόνο τόσο στο FP1 όσο και στο FP2, μερικές ώρες αργότερα, με τις συνθήκες στην πίστα να έχουν βελτιωθεί.

Top job @JohannZarco1! 👏



