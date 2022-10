Πρόωρο τέλος στη σεζόν για το W Series

Άδοξο τέλος είχε η φετινή σεζόν του W Series, καθώς ολοκληρώθηκε πρόωρα λόγω οικονομικών προβλημάτων, με την Τζέιμι Τσάντγουικ να διατηρεί το στέμμα της.

Στο πλαίσιο του αγώνα στη Σιγκαπούρη, γνωστοποιήθηκε πως η συμφωνία που είχε συνάψει το W Series με Αμερικανό επενδυτή «κατέρρευσε» κι έτσι το μέλλον της φετινής χρονιάς ήταν σε κίνδυνο. Ο θεσμός στον οποίο μάχονται μόνο εκπρόσωποι του όμορφου φύλου έθεσε προθεσμία μίας εβδομάδας ώστε να καταφέρει να εξασφαλίσει την οικονομική στήριξη ώστε να πραγματοποιήσει τους τελευταίους τρεις αγώνες σε ΗΠΑ και Μεξικό.

Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με θετικό τρόπο, με το W Series να ανακοινώνει επίσημα πως η σεζόν του 2022 ολοκληρώθηκε πρόωρα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 7 αγώνες στη χρονιά, και για να είναι έγκυρο το αποτέλεσμα του πρωταθλήματος οι κανονισμοί απαιτούν 6.

Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε πρωταθλήτρια την Τζέιμι Τσαντγουϊκ, η οποία κατέκτησε για τρίτη χρονιά τον τίτλο στο W Series, στην τελευταία της πιθανότατα σεζόν στο πρωτάθλημα. Η Βρετανίδα κυριάρχησε και πάλι, κατακτώντας συνολικά 5 νίκες και ήταν 50 βαθμούς μπροστά από τη 2η στην κατάταξη, Μπάιτσκε Βίσερ και 57 μπροστά από την Άλις Πάουελ που πέρυσι είχε διεκδικήσει τον τίτλο μέχρι τέλους.

𝟯 𝗫 𝗪 𝗦𝗘𝗥𝗜𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 🏆 Four pole positions, five wins, @JamieChadwick has had an awesome season. Today we celebrate Jamie's epic year, a well-deserved champ. 👏 #WSeries pic.twitter.com/Geh7ieNj2x

Η CEO του W Series, Καθρίν Μποντ Μιουίρ, είναι αισιόδοξη πως το πρωτάθλημα θα επιστρέψει το 2023: «Είχαμε προσφορές από αρκετούς ανθρώπους, αλλά το πρόβλημα είναι πως ηι εισροή χρημάτων δεν θα γίνει αν ταρακουνήσουμε κάποιο δέντρο. Πιστεύαμε μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας πως θα βρισκόμαστε στο Όστιν, όμως έπρεπε να πάρουμε την απόφαση να διακόψουμε τη σεζόν επειδή υπάρχουν προθεσμίες σε πληρωμές και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε μερικές εβδομάδες, όμως έπρεπε να πάρουμε μία ρεαλιστική απόφαση. Το μήνυμα είναι πως είμαι αισιόδοξη ότι το W Series θα επιστρέψει το 2023».

A new 2022 #WSeries winner, a new circuit and on track in the dark, #WSeriesSingapore had it all. 🤩



Relive all the awesome weekend action from our first time racing in Asia. 🇸🇬 pic.twitter.com/H4HXkkHDlX