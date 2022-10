Δύο εμφανίσεις σε ελεύθερες περιόδους αγωνιστικού τριημέρου της F1 θα πραγματοποιήσει ο Πιέτρο Φιτιπάλντι για λογαριασμό της Haas.

Μέχρι στιγμής στο 2022 η Haas δεν έχει βάλει στο μονοθέσιό της νεαρό οδηγό, όπως προβλέπουν οι αγωνιστικοί κανονισμοί της Formula 1. Στο Grand Prix Ιταλίας ο Αντόνιο Τζοβινάτσι, που θεωρείται ως ένας εκ των υποψήφιων οδηγών για την αμερικανική ομάδα το 2023, πήρε στο FP1 τη θέση του Μικ Σουμάχερ.

Η Haas επέλεξε να αφήσει για το τέλος της σεζόν τη χρήση ενός νέου οδηγού σε πρώτη περίοδο δοκιμών, με τον Πιέτρο Φιτιπάλντι να είναι ο εκλεκτός. Ο αναπληρωματικός οδηγός της ομάδας, θα συμμετάσχει στο FP1 σε Μεξικό και Άμπου Ντάμπι και θα πάρει τη θέση των Σουμάχερ και Κέβιν Μάγκνουσεν αντίστοιχα.

Ο Βραζιλιάνος οδήγησε την VF-22 στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν και είναι ενθουσιασμένος που θα επιστρέψει πίσω από το τιμόνι: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα κάνω τα FP1 σε Μεξικό και Άμπου Ντάμπι. Θέλω να ευχαριστήσω τη Haas για την ευκαιρία αυτή. Οδήγησα τη VF-22 στην αρχή της χρονιάς στο Μπαχρέιν, αλλά το να πάρω μία ακόμα ευκαιρία να οδηγήσω ξανά αυτό το πολύ γρήγορο μονοθέσιο είναι φανταστικό. Ανυπομονώ».

O Φιτιπάλντι έχει αγωνιστεί σε έναν αγώνα στη Formula 1 και αυτό έγινε στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι το 2020, έχοντας αντικαταστήσει τον Ρομέν Γκροζάν. Οι κανονισμοί νέων οδηγών προβλέπουν το ανώτερο δύο συμμετοχές σε αγώνα.

Η Haas δεν είναι η μοναδική ομάδα που θα βάλει στο μονοθέσιό της νέο οδηγό. Μάλιστα, μαζί με τις Scuderia Ferrari, McLaren, Alpine και Alfa Romeo, είναι οι ομάδες που δεν έχουν εφαρμόσει τον κανονισμό δύο υποχρεωτικών εμφανίσεων εντός της σεζόν. Η πλειοψηφία των ομάδων - αν όχι όλες, θα επιλέξουν το Άμπου Ντάμπι, μιας και είναι η πίστα όπου οι συνθήκες της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών με το υπόλοιπο αγωνιστικό τριήμερο διαφέρουν σημαντικά.

🇲🇽🇦🇪 @PiFitti has some news for you... #HaasF1 pic.twitter.com/McSmkZXwvf