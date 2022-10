Ο Σέρχιο Πέρεζ θεωρεί δικαιολογημένη την ποινή που πήρε ο Σαρλ Λεκλέρ στο τέλος του αγώνα στη Σουζούκα.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Σέρχιο Πέρεζ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πρωτάθλημα της Formula 1. O Μεξικανός στους τελευταίους γύρους του Grand Prix Ιαπωνίας, πίεζε τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Ο Μονεγάσκος έκανε λάθος στο τελευταίο σικέιν της πίστας και «έκοψε» τη στροφή, με αποτέλεσμα να δεχθεί άμεσα 5 δευτερόλεπτα ποινή. Αυτό τον έριξε στην 3η θέση και ως αποτέλεσμα, ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητής.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing ήταν χαρούμενος με τον αγώνα του, καθώς έδωσε συναρπαστικές μάχες: «Ήταν ωραία η μάχη στο τέλος με τον Σαρλ. Ήταν πολύ έντονη, είχαμε ωραίο αγώνα. Προσπάθησα να κάνω κίνηση στο τέλος, μπλόκαρε τον τροχό του, βγήκε εκτός και μετά πήγα από την εξωτερική αλλά επέστρεψε μπροστά μου. Ήταν αποδεκτό αυτό αλλά η ποινή ήταν δίκαιη».

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Πέρεζ ανέβηκε εκ νέου στη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, ξεπερνώντας τον Λεκλέρ για 1 βαθμό.

