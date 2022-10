Τα συγχαρητήρια της F1 στο Φερστάπεν (vid)

Η Formula 1 ετοίμασε ένα σύντομο αλλά καταιγιστικό video για την κατάκτηση του τίτλου από τον Ολλανδό.

Ο Μαξ Φερστάπεν είναι για δεύτερη φορά στην καριέρα του Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1. Ο Ολλανδός σφράγισε τον τίτλο του 2022 με τη νίκη του στο… κουτσουρεμένο Grand Prix της Ιαπωνίας και η Formula 1 είχε έτοιμο το video με το οποίο θα συνόδευε αυτό το ορόσημο.

Με τίτλο #2THEMAX, σε λογοπαίγνιο που συνδυάζει το όνομα του 25χρονου και τον δεύτερο τίτλο, εντός 60 δευτερολέπτων δείχνει στιγμές από τη φετινή προσπάθειά του, σε ένα video επηρεασμένο από τον συμπατριώτη του, DJ Tiesto, που έχει εμφανιστεί πολλάκις στο περιθώριο Grand Prix.

Δείτε το, πατώντας play!

Turning it right up to the max 🔊



Congratulations @Max33Verstappen on taking it to another level this season 🙌 Time to get the party started! 🥳#2TheMax #F1 pic.twitter.com/Hv3cRUQRQ0