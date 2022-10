Δείτε τον γύρο που χάρισε την pole position του Grand Prix Ιαπωνίας στον Μαξ Φερστάπεν.

Η θρυλική πίστα της Σουζούκα μας επιφύλασσε μία ακόμα συναρπαστική μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι τελικά αυτός που πανηγύρισε για πέμπτη φορά φέτος.

Ο Ολλανδός επικράτησε με διαφορά μόλις 10 χιλιοστών του δευτερολέπτου έναντι του Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari και 57 χιλιοστών του δευτερολέπτου έναντι του έτερου «κόκκινου», Κάρλος Σάινθ. Κοινώς, οι διαφορές ήταν απειρολάχιστες!

Max prevails in the closest qualifying of the season!



Just 0.010s was the margin @Max33Verstappen had over Leclerc in P2 🤯#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/pgVgRhT47H