Ο οδηγός της Red Bull Racing θέλει όσο τίποτα να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα στο «σπίτι» της Honda.

Οι οδηγοί της Formula 1 ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix της Ιαπωνίας, δέκατο-όγδοο γύρο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Σε μία πίστα-πρόκληση, όπως αυτή της Σουζούκα.

Εκεί, ο Μαξ Φερστάπεν φιλοδοξεί να αναδειχθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Όμως όπως λέει, για να τα καταφέρει, πρέπει να τα κάνει όλα τέλεια αυτό το Σαββατοκυριακο.

«Επιτέλους επιστρέψαμε στην Ιαπωνία, μοιάζει πως έχει περάσει πολύς καιρός και ανυπομονώ να αγωνιστώ ξανά στη Σουζούκα. Έχουμε άλλη μία ευκαιρία να κερδίσουμε το Πρωτάθλημα Οδηγών, πρέπει να έχουμε το τέλειο Σαββατοκύριακο για να τα καταφέρουμε αλλά είναι πιθανό και θα τα δώσουμε όλα», είπε ο 25χρονος.





Ο οδηγός της Red Bull Racing έχει το δεύτερο κατά σειρά match ball. Στη Σιγκαπούρη αυτό πήγε στράφι λόγω της κακής θέσης του στο grid αφού μετά από στρατηγικό λάθος της ομάδας του, αναγκάστηκε να εκκινήσει όγδοος.

Πάντως, παρότι δεν ήταν το πλασάρισμα που επιθυμούσε, του επέτρεψε να συνεχίσει ένα εντυπωσιακό σερί. Ο Φερστάπεν μετράει 24 συνεχόμενες παρουσίες στο Q3, περισσότερες από κάθε άλλο οδηγό στο φετινό πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που έμεινε εκτός της τελικής φάσης κατατακτήριων δοκιμών ήταν στο Grand Prix Ρωσίας του 2021.

