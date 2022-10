Ο Μικ Σουμάχερ ισχυρίζεται πως δεν ευθύνεται για την έξοδο και οι πιθανότητές του να παραμείνει στην F1 το 2023 μειώνονται ακόμη περισσότερο.

Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του Grand Prix Ιαπωνίας για τον Μικ Σουμάχερ. Ο νεαρός οδηγός της Haas, είχε έξοδο μετά το τέλος του FP1 στη στροφή 7 της Σουζουκα, προσκρούοντας με αρκετά χιλιόμετρα στις μπαριέρες.

H ζημιά ήταν τέτοια όπου η Haas αναγκάστηκε να αντικαταστήσει το σασί στην VF-22 του Γερμανού, ο οποίος για αυτόν το λόγο δεν πήρε μέρος στο FP2. Μετά το τέλος της περιόδου μίλησε για την έξοδο που είχε, με τον ίδιο να μην πιστεύει ότι έκανε κάτι λάθος: «Πιστεύω πως η σύγκρουσή μου οφείλεται περισσότερο στο ότι είχαμε ένα μονοθέσιο μπροστά μας που δημιουργούσε έντονο σπρέι νερού. Δεν μπορούσα να δω πού θα τοποθετήσω το μονοθέσιο. Δεν βοήθησε το ότι χάσαμε θερμοκρασία στα ελαστικά από τη δοκιμαστική εκκίνηση. Επιπλέον είχαμε ρυθμίσεις οι οποίες θα μας βοηθούσαν να συλλέξουμε δεδομένα για τον αγώνα. Πρέπει να ανακαλύψεις και την πίστα. Είναι η πρώτη μου φορά στη Σουζούκα και προσπαθούσα να δω πού είναι τα σημεία με πολύ νερό. Δυστυχώς το νερό μαζεύεται σε πολλά σημεία. Είναι θέμα κατανόησης. Αν είχε συμβεί δύο μέτρα μετά, τότε θα έκανα περιστροφή 360 μοιρών και θα συνέχιζα κανονικά. Αλλά κάποια πράγματα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Δεν τον γνωρίζω τώρα, αλλά μπορεί να μάθω σε 10 χρόνια».

Όσο για την πίεση που του ασκείται πλέον μετά το νέο του ατύχημα αναφορικά με το μέλλον του στη Formula 1, ο Σουμάχερ απάντησε: «Η πίεση είναι κάτι που διαχειρίζομαι αρκετά το τελευταίο διάστημα. Θα έλεγα όλη μου τη ζωή. Από τη μία μεριά όμως, πάντα θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ».

Παρά το γεγονός πως στους τελευταίους αγώνες η απόδοσή του είναι καλύτερη από του Κέβιν Μάγκνουσεν, το μέλλον του Σουμάχερ στη Haas είναι αμφίβολο. Η αμερικανική ομάδα εξετάζει αρκετούς υποψήφιους για τη θέση αυτή, με τον 22χρονο να μην είναι στην κορυφή της λίστας. Ανάμεσα στους ανταγωνιστές του βρίσκονται ο Αντόνιο Τζοβινάτσι και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ.

That’s not good. Mick loses control of the car and hits the barriers, on his way back to the pits after the session has finished.



He’s out of the car and ok. #HaasF1 #JapaneseGP #FP1 pic.twitter.com/inAxIJos8z