Η επιστροφή της Formula 1 στην πίστα της Σουζούκα από τελεί μία πρόκληση από πλευράς ελαστικών.

Η θρυλική πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία αποτελεί το επόμενο, δέκατο-όγδοο πεδίο μάχης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2022. Αγαπημένη για κοινό και οδηγούς, αποτελεί όμως και μεγάλη πρόκληση για της ομάδες που αναζητούν το ιδανικό set-up.

Αυτό είναι πάντα σε συνάρτηση με τα τέσσερα μαύρα σημεία επαφής με το δρόμο, τα ελαστικά. Σε αυτό το τόσο διαφορετικό πεδίο μάχης σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα στους δρόμους της Σιγκαπούρης, η Pirelli που αποτελεί αποκλειστικό προμηθευτή στο σπορ από 2011, επαναφέρει τις τρεις πιο σκληρές γόμες στη γκάμα της.

Συγκεκριμένα, στην Ιαπωνία η C1 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C2 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C3 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή. Αυτή θα είναι και η τελευταία εμφάνιση της πιο σκληρής γόμας C1 φέτος.





Το μοναδικό κοινό αυτού του αγώνα με εκείνον της Μαρία Μπέι την περασμένη εβδομάδα, είναι πως η Formula 1 έχει να επισκεφτεί την Ιαπωνία από το 2019, ελέω των ταξιδιωτικών περιορισμών που προκάλεσε η παγκόσμια πανδημία της Covid-19. Η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη με τις ομάδες να προσεγγίζουν την πίστα, τις καιρικές συνθήκες και το σετάρισμα του μονοθεσίου με τελείως διαφορετικό τρόπο, λόγω της νέας γενιάς μονοθεσίων και ελαστικών.

Κρίσιμο μέγεθος στη Σουζούκα είναι τα πλευρικά φορτία και όχι τόσο η ελκτική πρόσφυση και η σταθερότητα στο φρενάρισμα. Τα φορτία είναι ισορροπημένα, ανάμεσα στην δεξιά και στην αριστερή πλευρά του μονοθεσίου. Τα μονοθέσια και τα ελαστικά υπόκεινται σε μερικές από τις μεγαλύτερες πλευρικές φορτίσεις της χρονιάς, οι οποίες συνάμα είναι παρατεταμένες. Για παράδειγμα η στροφή 130R είναι μια γρήγορη καμπή αλλά περνούν με τέρμα γκάζι σα να είναι ευθεία.





Όλα αυτά, με τον καιρό της Παρασκευής να μη βοηθά, αφού τόσο το FP1 όσο και το FP2, έγιναν υπό βροχή.

Ο αγωνιστικός διευθυντής της Pirelli, Μάριο Ίζολα, είπε σχετικά: «Αν ρωτήσει κανείς τους οδηγούς για το ποια είναι η αγαπημένη τους πίστα, η Σουζούκα βρίσκεται πάντοτε ψηλά σ’ αυτή τη λίστα: περιέχει απαιτητικές στροφές που δεν έχουν όμοιο, όπως η 130R και η Spoon. Επίσης έχει μεγάλη ιστορία ενώ οι απίστευτοι φίλαθλοι δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Διαθέτει ίδιο αριθμό αριστερών και δεξιών στροφών καθώς έχει μια μοναδική χάραξη στο σχήμα του «8». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φορτίσεις που προκαλεί να είναι ισορροπημένες. Τα ενεργειακά φορτία που μεταφέρονται μέσω των ελαστικών είναι από τα μεγαλύτερα της χρονιάς. Η χάραξη της πίστας μας υποχρέωσε να επιλέξουμε τις τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας μας καθώς τα ελαστικά δέχονται μεγάλη πίεση. Η τελευταία γενιά μονοθεσίων είναι η πιο βαριά στην ιστορία και τα όρια απόδοσης διαρκώς ανεβαίνουν. Οπότε η πρόκληση είναι μεγαλύτερη από ποτέ».



Φωτογραφίες: Pirelli