O Τζορτζ Ράσελ «χόρεψε» στη βρεγμένη πίστα της Σουζούκα, με τη Mercedes-AMG να πρωταγωνιστεί και να κάνει το 1-2.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Ιαπωνίας, τον 18ο αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1, με το FP2, όπου ο Τζορτζ Ράσελ και η Mercedes-AMG βρέθηκαν στην κορυφή της κατάταξης. Ο Βρετανός οδηγός σημείωσε το 1:41,935 με τα ενδιάμεσα ελαστικά και ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του teammate του, Λιούις Χάμιλτον στη βρεγμένη Σουζούκα.

Το μονοθέσιο της Mercedes δουλεύει εξαιρετικά στη βροχή και αυτό φάνηκε από τους πρώτους γύρους, αλλά και από το γεγονός πως ο Ράσελ ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο ταχύτερος του Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο ταχύτερος οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν και πάλι ο Κάρλος Σάινθ, όμως ήταν πίσω ακόμα και από τον Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas.

Ας δούμε τι έγινε στο FP2 του Grand Prix Ιαπωνίας. Η Pirelli είχε προγραμματίσει δοκιμές πειραματικής γόμας ελαστικών για το 2023, όμως η βροχή ανέβαλε τα σχέδιά της για το GP Μεξικού. Ωστόσο η διαδικασία παρέμεινε 90 λεπτά σε διάρκεια.

Λόγω της σφοδρής του πρόσκρουσης στον τοίχο στο τέλος του FP1, o Μικ Σουμάχερ δεν πήρε μέρος στο απογευματινό σκέλος, καθώς η Haas προχώρησε σε αλλαγή σασί στο μονοθέσιό του.

H πίστα είχε αρκετό νερό κι έτσι οι λίγοι οδηγοί που βγήκαν για να κάνουν περάσματα, είχαν στα μονοθέσιά τους τα ελαστικά ακραίων καιρικών συνθηκών. Μετά το πρώτο ημίωρο, στην κορυφή της κατάταξης ήταν ο Χάμιλτον με το 1:49,489 και ήταν ένα δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος του Σάινθ.

Σε εκείνο το σημείο η πίστα ήταν έτοιμη για τα ενδιάμεσα ελαστικά, με τον Χάμιλτον να είναι ο ταχύτερος όλων, δίνοντας μάχη με τον Φερστάπεν για την κορυφή. Στο παιχνίδι μπήκε άμεσα και ο Ράσελ, ο οποίος με φρέσκο σετ ενδιάμεσης γόμας δεν άργησε να γράψει την ταχύτερη επίδοση στο 1:41,935 με τη Mercedes να έχει το 1-2. Η διαφορά από τον 3ο Φερστάπεν σε εκείνο το σημείο ήταν κοντά στο δευτερόλεπτο.

Το επόμενο διάστημα η ένταση της βροχής παρέμεινε σταθερή, με τον Αλόνσο να είναι ο μόνος που έγραφε γρήγορους γύρους και έγραψε τον 6ο ταχύτερο γύρο μέχρι εκείνο το σημείο.

Στο τελευταίο ημίωρο της διαδικασίας είδαμε κάποια μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα με πολλά καύσιμα στα ρεζερβουάρ τους. Αυτός που σκαρφάλωσε αρκετά στην κατάταξη ήταν ο Κέβιν Μάγκνουσεν, ο οποίος έγραψε τον 5ο ταχύτερο χρόνο. Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, όσοι ήταν στην πίστα έκαναν δοκιμαστική εκκίνηση σε διαφορετικές συνθήκες απ’ ότι στο FP1.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο 8 Οκτωβρίου με το FP3 στις 6:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta για τις κατατακτήριες δοκιμές στις 8:40.

Αποτελέσματα FP2 GP Ιαπωνίας

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG