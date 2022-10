Λίγες ακόμη εβδομάδες απέμειναν για την επίσημη παρουσίαση του Le Mans Hypercar αγωνιστικού της Ferrari για το 2023.

Η σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής WEC για το 2023 παίρνει σιγά-σιγά μορφή, με τις ομάδες να προετοιμάζονται για μία νέα «χρυσή» εποχή στους αγώνες αντοχής. Οι κατασκευαστές ξεκινούν ο ένας μετά τον άλλο τα αγωνιστικά τους προγράμματα, με τον ανταγωνισμό και το θέαμα να αναμένονται άκρως συναρπαστικά.

Η Ferrari έπειτα από 50 χρόνια θα κάνει την επιστροφή της στα κορυφαία σαλόνια των αγώνων αντοχής. Η ιταλική φίρμα κατασκεύασε το αγωνιστικό της με βάση το σετ κανονισμών Le Mans Hypercar, με τις δοκιμές να έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η ομάδα, το LMH αγωνιστικό της έχει συμπληρώσει περισσότερα από 10.000 χιλιόμετρα δοκιμών, με δοκιμές να διεξάγονται κάθε 10 ημέρες.

Με το πρόγραμμα δοκιμών να προχωρά κανονικά, η Ferrari όρισε επίσημη ημέρα παρουσίασής του. Αυτή θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου στην πίστα της Ίμολα, την τελευταία ημέρα του Ferrari World Finals. Εκεί πιθανότατα θα δούμε το χρωματισμό του LMH και μάλλον θα μάθουμε και την ονομασία του.

Οι δοκιμές θα συνεχιστούν για τους επόμενους μήνες, με το ντεμπούτο του να είναι προγραμματισμένο για τα 1.000 χιλιόμετρα του Σίμπρινγκ, τον πρώτο αγώνα του WEC το 2023. Αντίπαλοι της ιταλικής ομάδας θα είναι οι Toyota Gazoo Racing, Peugeot, Glickenhaus Racing, Porsche και Cadillac.

You've been waiting long enough... 🔜#FerrariFM22 will be the perfect stage to finally introduce you to our #Ferrari #LMH!

Save the date: 30th October 🗓️#FerrariRaces pic.twitter.com/138FrwNw88