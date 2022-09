Πλήρης αποκάλυψη για τη θηριώδη BMW M Hybrid V8 (vid)

Η γερμανική εταιρεία παρουσίασε τα επίσημα αγωνιστικά χρώματα του LMDh πρωτότυπου με το οποίο θα μάχεται στις πίστες του κόσμου το 2023.

Το 2023 αναμένεται να είναι η αρχή μιας νέας χρυσής εποχής για τους αγώνες αντοχής, με πληθώρα κατασκευαστών να κάνουν ντεμπούτο με τα νέα τους αγωνιστικά στην κορυφαία κατηγορία των πρωταθλημάτων WEC και IMSA. H BMW είναι μία εξ’ αυτών, επιστρέφοντας σε αυτή τη μορφή αγώνων μετά από 22 χρόνια.

Η γερμανική φίρμα παρουσίασε τα επίσημα χρώματα της νέας M Hybrid V8 σε μία εντυπωσιακή εκδήλωση στο Μουσείο Πέτερσεν στην Καλιφόρνια. Το λευκό, το μαύρο και το κόκκινο είναι τα χρώματα που κυριαρχούν και αντιπροσωπεύουν την BMW M από την ημερομηνία δημιουργίας της.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της BMW στις ΗΠΑ το έχει αναλάβει η Team RLL και θα παρατάξει δύο M Hybrid V8. Οι δύο πλευρές είναι αρκετά γνώριμες μεταξύ τους, μιας και η ομάδα του Μπόμπι Ρέιχαλ αγωνίζεται με εργοστασιακές BMW στις κατηγορίες GT εδώ και αρκετά χρόνια. Το ντεμπούτο του LMDh αγωνιστικού θα γίνει στις 24 Ώρες της Daytona στην κατηγορία GTP της IMSA.

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκαν οι οδηγικές συνθέσεις για τα βαυαρικά πρωτότυπα. Οι Κόνορ Ντε Φιλίπι και Νικ Γέλολι θα βρίσκονται στη μία M Hybrid V8, ενώ στη δεύτερη θα μοιράζονται χρέη οδηγού οι Τόμας Ενγκ και Αγκούστο Φάρφους. Η BMW ανακοίνωσε πως ο σταρ του Indycar, Κόλτον Χέρτα, θα έχει ρόλο οδηγού στους αγώνες αντοχής μεγάλης διάρκειας, όπως οι 24 Ώρες της Daytona και οι 12 Ώρες Σίμπρινγκ. Οι υπόλοιποι οδηγοί θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Το 2024 αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του και στο WEC, με την Team WRT να είναι η εργοστασιακή της ομάδα με την οποία θα συνεργαστεί η BMW. Έτσι, η γερμανική φίρμα θα επιστρέψει στις 24 Ώρες Λε Μαν, όπου η μία και μοναδική της νίκη να είναι πίσω στο 1999 με την V12 LMR.

Τους επόμενους μήνες το αγωνιστικό θα συνεχίσει το εκτενές πρόγραμμα εξέλιξής του. Το 2023 αναμένεται στο πρωτάθλημα της IMSA να τεθεί αντιμέτωπο με τα LMDh των Porsche, Acura και Cadillac.

Introducing five of the @RLLracing drivers for the 2023 @IMSA season with the BMW M Hybrid V8:



Core drivers: @CDePhillippi, @Philipp_Eng, @augustofarfus, @NickYelloly.



Strong support for the #rolex24: @ColtonHerta. pic.twitter.com/zgwmztvN4l