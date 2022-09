H Lamborghini Squadra Corse δημοσιοποίησε την πρώτη εικόνα του επερχόμενου LMDh αγωνιστικού της και τις τεχνικές του λεπτομέρειες.

Μπορεί το 2023 η κορυφαία κατηγορία των αγώνων αντοχής να δέχεται την επέλαση αρκετών κατασκευαστών, όμως το… πάρτι δεν θα τελειώσει τότε. Το 2024 αναμένεται να δούμε τη Lamborghini να εισέρχεται κι εκείνη με το δικό της LMDh Hypercar, με την ιταλική φίρμα να γίνεται το δεύτερο μέλος του Ομίλου Volkswagen που θα διεκδικεί νίκες στους κορυφαίους αγώνες αντοχής.

Η εξέλιξη του Hypercar έχει ήδη ξεκινήσει ώστε να είναι έτοιμο για το 2024, με τη Lamborghini να ανακοινώνει τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Θα παίρνει δύναμη από έναν twin-turbo V8 κινητήρα που συνδυάζει ένα spec υβριδικό σύστημα, στάνταρ σε όλα τα LMDh πρωτότυπα αγωνιστικά. Η συνολική του ισχύς αναμένεται να αγγίζει τους 681 ίππους. Σύμφωνα με την ιταλική φίρμα, το αγωνιστικό της θα ζυγίζει 1.030 κιλά και θα αγγίζει ταχύτητες της τάξεως των 340 χλμ/ώρα.

Για τη δημιουργία του πρωτότυπου αγωνιστικού, θα συνεργαστεί με τη γαλλική Ligier, η οποία θα συμβάλει στην κατασκευή του σασί όπως ορίζει το βιβλίο κανονισμών της LMDh.

A great day for competitive racing. Lamborghini’s LMDh prototype vehicle tech specifications have been revealed. Let’s just say we can’t wait to see it on the asphalt.#Lamborghini #Lamborghinisc #IMSA #WEC@LamborghiniSC @IMSA @FIAWEC