Με σκληρή γλώσσα μίλησε ο Φλάβιο Μπριατόρε για τα όσα έγιναν στον αγώνα της F1 στη Σιγκαπούρη και κατηγόρησε την FIA πως δεν έχει επαγγελματίες σε κρίσιμες θέσεις.

Έπρεπε να περάσουν περίπου τρεις ώρες από την ολοκλήρωση του Grand Prix Σιγκαπούρης για να μάθουμε αν εν τέλει ο Σέρχιο Πέρεζ θα κρατήσει τη νίκη που πήρε. Ο Μεξικανός βρέθηκε ένοχος για τρεις παραβάσεις του Άρθρου 55.10 των Αγωνιστικών Κανονισμών της Formula 1, με τους αγωνοδίκες να του δίνουν μία επίπληξη και 5 δευτερόλεπτα ποινής.

Αρκετοί ήταν αυτοί που δεν έμειναν εντυπωσιασμένοι από την ολιγωρία των αγωνοδικών. Ένας εξ’ αυτών ήταν ο πρώην επικεφαλής των Benetton και Renault, Φλάβιο Μπριατόρε, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση προς την FIA για τα άτομα που έχει σε υψηλόβαθμες θέσεις και κρίνουν τα αποτελέσματα των αγώνων.

«Η FIA έχει ανεπαρκείς ανθρώπους. Σε κάθε αγώνα έχουμε ένα πρόβλημα, το ίδιο έγινε και στη Σιγκαπούρη. Αν υπήρξε κάποια παράβαση, γιατί να περιμένουμε απόφαση για ώρες ενώ με όλο τον τεχνικό εξοπλισμό μπορούμε να αποφασίσουμε σε ένα λεπτό; Δεν είναι ευθύνη της F1 αλλά της FIA και αυτό πρέπει να αλλάξει. Μπορεί να καταστρέψει έναν αγώνα, το σόου ή και το πρωτάθλημα. Η FIA είναι μια εταιρεία και για να πάει μπροστά πρέπει να προσλάβει τα σωστά άτομα. Έχει σχεδόν 200 εργαζόμενους, πρέπει να έχει σωστούς διευθυντές και προς το παρόν δεν υπάρχει αυτή η ποιότητα. Η FIA πρέπει να διοικείται από επαγγελματίες και ο πρόεδρος πρέπει να αποφασίσει. Γιατί αυτό δεν έχει συμβεί στο παρελθόν; Γιατί υπήρχαν επαγγελματίες στις θέσεις τους, είναι τόσο απλό», ανέφερε ο Ιταλός στο LaPresse.

Η όλη σύγχυση προκάλεσε αντιδράσεις στον κόσμο της Formula 1 και όχι μόνο, με τα social media να γεμίζουν με αγανάκτηση. Κύριο ερώτημα ήταν το γιατί ο Πέρεζ δεν εξετάστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. H Scuderia Ferrari έμεινε αρκετά απογοητευμένη από το πόρισμα των αγωνοδικών, καθώς πίστευε ότι ο Μεξικανός έπρπε να δεχθεί μεγαλύτερη ποινή.



Ο Μπριατόρε είναι πλέον εργαζόμενος της F1. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο CEO του σπορ, Στέφανο Ντομενικάλι, του έκανε πρόταση να κάνει την επιστροφή του στο εμπορικό κομμάτι.

Congratulations @SChecoPerez @redbullracing for this victory and to @Charles_Leclerc @Carlossainz55 @ScuderiaFerrari who complete the podium!#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/CAeafkIRQV