Μετά τα αποτελέσματα στη Σιγκαπούρη, η βρετανική ομάδα έκανε πραγματικό «άλμα» στη βαθμολογία των κατασκευαστών.

Σέρχιο Πέρεζ και Red Bull Racing πανηγύρισαν τη νίκη στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, η Scuderia Ferrari είχε διπλή παρουσία στο βάθρο που την εδραίωσε στη δεύτερη θέση των κατασκευαστών ενώ και τα πολύ καλά πλασαρίσματα των Λάντο Νόρις (#4) και Ντάνιελ Ρικιάρντο (#5), επέτρεψαν στη McLaren να «προσπεράσει» την Alpine στη βαθμολογία.

Όμως η μεγαλύτερη κερδισμένη από τον δέκατο-έβδομο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, ήταν δίχως αμφιβολία η Aston Martin F1.

Κι αυτό διότι η Βρετανική ομάδα κέρδισε δύο θέσεις στην ομαδική κατάταξη – ξεκόλλησε από την ένατη στην οποία βρισκόταν από την Ίμολα και μετά και χάρη στο αποτέλεσμα στη Μαρίνα Μπέι, σκαρφάλωσε στην έβδομη!

Η Aston Martin έκανε πολύ κακό ξεκίνημα στη σεζόν, αποτυγχάνοντας να ερμηνεύσει σωστά τους νέους τεχνικούς κανονισμούς. Στον τέταρτο αγώνα της χρονιάς, στην Ισπανία, παρουσίασε μία άκρως αναβαθμισμένη AMR22, πράγμα που της επέτρεψε να είναι σχεδόν σταθερά πλέον στους βαθμούς - αν και μακριά από τις μάχες για τις θέσεις βάθρου.

Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, τα πράσινα μονοθέσια ήταν πάντα εντός δεκάδας, με μοναδική εξαίρεση τη διπλή εγκατάλειψη στον προηγούμενο γύρο του 2022, το Ιταλικό Grand Prix στη Μόντσα. Όμως τώρα, ήρθε το καλύτερο φετινό αποτέλεσμά της, με τον Λανς Στρολ έκτο και τον Σεμπάστιαν Φέτελ όγδοο μετά από συναρπαστική μάχη με δύο άλλους πρωταθλητές, τον Μαξ Φερστάπεν και τον Λούις Χάμιλτον.

P6 for Lance Stroll 👏 That's the Canadian's best result of the season so far 👍 #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/uT5AupE6sj

Μέσα στο 2022 η Aston Martin είχε έκτη θέση και στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, με τον Φέτελ, όμως συνδυαστικά ήταν το καλύτερό της αποτέλεσμα φέτος. Αμφότεροι οι οδηγοί της έκαναν καλές εκκινήσεις και εξαιρετικούς αγώνες, αμφότεροι τερμάτισαν πέντε θέσεις ψηλότερα από εκείνες που είχαν όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα.

A rocket-start for the lion of Singapore, Sebastian Vettel 🦁



The Aston Martin driver certainly didn't disappoint in his final showing at the circuit he has dominated at over his years in Formula 1 👏#SingaporeGP #F1 @AstonMartinF1 pic.twitter.com/ltiJQ04iaj