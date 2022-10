Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari θεωρεί ότι όλα κρίθηκαν στο GP Σιγκαπούρης από την απώλεια της πρωτοπορίας στην εκκίνηση.

Ούτε στη Σιγκαπούρη ήρθε η πολυπόθητη νίκη για τη Scuderia Ferrari, την οποία η ιταλική ομάδα αγνοεί στους τελευταίους έξι αγώνες της Formula 1. Μπορεί να είχε διπλή παρουσία στο βάθρο με τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, όμως μία ακόμα pole position δεν μεταφράστηκε σε νίκη.

Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari κλήθηκε να σχολιάσει το αποτέλεσμα, μιλώντας στο Sky Sports μετά το τέλος του αγώνα στην Μαρίνα Μπέι. «Το πρώτο μας mea culpa (σ.σ. λάθος) ήταν ότι η εκκίνησή μας δεν ήταν καλή. Χάσαμε τη θέση στην εκκίνηση και αυτό επηρέασε τον υπόλοιπο αγώνα. Αν είχαμε καλύτερη εκκίνηση θα είχαμε και καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Σαρλ είχε καλή αντίδραση όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, όμως οι τροχοί του σπίνιαραν γιατί είχε λιγότερη πρόσφυση».

Όπως συνηθίζει, ο Μπινότο βρήκε θετικά σημεία από το αγωνιστικό τριήμερο: «Σε γενικές γραμμές η 2η και 3η θέση είναι ένα καλό αποτέλεσμα όσον αφορά το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Όλο το τριήμερο το μονοθέσιο απέδιδε καλά και στο στεγνό και στο βρεγμένο, στις κατατακτήριες αλλά και στον αγώνα. Ήταν γενναία η απόφαση να βάλουμε πρώτοι σλικ ελαστικά, σε σχέση με τον Πέρεζ. Είχαμε καλή απόδοση τόσο στο βρεγμένο όσο και στο στεγνό οδόστρωμα, αυτό είναι το πιο θετικό που κρατάμε από το τριήμερο».

Στη βαθμολογία των κατασκευαστών η Ferrari μείωσε μεν, όχι αισθητά δε, τη διαφορά από την Red Bull Racing. Η αυστριακή ομάδα έχει 576 βαθμούς και η ιταλική 439.

