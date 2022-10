Οδηγός NASCAR πήδηξε από το παράθυρο φλεγόμενου αγωνιστικού (vid)

Συγκλονιστικό συμβάν στον αγώνα της Ταλατέγκα με τον Τζόρνταν Άντερσον να έχει υποστεί εκτενή εγκαύματα.

Ένα τρομακτικό συμβάν έλαβε χώρα στο Chevy Silverado 250, τον αγώνα του NASCAR Camping World Truck Series. Ο Τζόρνταν Άντερσον αναγκάστηκε να πηδήξει έξω από το αγωνιστικό του Chevrolet, ενώ αυτό φλεγόταν!

Ο 31χρονος οδηγός-ιδιοκτήτης ομάδας, γλίτωσε τα χειρότερα αλλά μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο του Μπέρμινχαμ, στην Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι το πλησιέστερο στη φημισμένη πίστα της Ταλατέγκα όπου διεξαγόταν ο αγώνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Άντερσον είχε τις αισθήσεις του αλλά παρά την πυρίμαχη αγωνιστική στολή, έχει υποστεί εκτενή εγκαύματα.

Όλα συνέβησαν στον γύρο 19 του αγώνα, ο οποίος αφορά θεσμό που είναι ο τρίτος τη τάξει στο NASCAR, μετά τα Cup Series και Xfinity Series. Αφορά stock cars που βασίζονται σε pick up οχήματα παραγωγής.

Ο οδηγός από τη Νότια Καρολίνα που είχε εκκινήσει από την ένατη θέση, βρισκόταν στην τέταρτη, όταν δίχως να προηγηθεί κάποια επαφή, φλόγες άρχισαν να βγαίνουν από το εμπρός μέρος του αγωνιστικού του. Αυτό ακολούθησε μία τρελή πορεία αφού είναι σαφές πως τόσο η φωτιά όσο κι ο καπνός, περνούν και στην καμπίνα, σε έναν πραγματικό εφιάλτη για τον Άντερσον.

NASCAR reports that Jordan Anderson is awake and alert after this scary crash at Talladega. pic.twitter.com/z3qe4VpWWz

Περνούν 23 δευτερόλεπτα από την πρώτη φλόγα που εμφανίστηκε ενώ βρισκόταν στην πρώτη στροφή της πίστας, μέχρι τη στιγμή που το Chevrolet του χτυπά στον προστατευτικό τοίχο από ελαστικά, επιτρέποντας στον Αμερικανό οδηγό που έχει ήδη λυθεί, να πηδήξει από το παράθυρο.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά από αυτή τη συγκλονιστική προσπάθεια απεγκλωβισμού, μοιάζει να τα έχει χαμένα. Το ιατρικό επιτελείο της πίστας έσπευσε στο σημείο και η αεροδιακομιδή του Άντερσον στο νοσοκομείο έγινε άμεσα.

An update on Jordan Anderson after his crash at Talladega Superspeedway. He is being airlifted to the hospital in Birmingham. pic.twitter.com/ECzr3XejgE