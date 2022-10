Απολαύστε μια συγκλονιστική βόλτα τέρμα γκάζι στην πίστα που φιλοξενεί το Grand Prix της Σιγκαπούρης για την F1.

Μετά από μία συναρπαστική περίοδο κατατακτήριων δοκιμών, ο Σαρλ Λεκλέρ πανηγύρισε την pole position για το Grand Prix της Σιγκαπούρης, δέκατο-έβδομο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο Μονεγάσκος σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1.49.412 στην προτελευταία του προσπάθεια στη Μαρίνα Μπέι, σε ένα γύρο που όπως παραδέχθηκε, ήταν πραγματικά στο όριο!

Για του λόγου το αληθές, μπορείτε να απολαύσετε το γύρο του 24χρονου, μέσα από το κόκπιτ της Ferrari F1-75. Δείτε τη μάχη που δίνει με το γλιστερό ακόμα οδόστρωμα στη μήκους 5.063 μέτρων διαδρομή στο μεγάλο λιμάνι της Ανατολής.

Nine poles in 2022 👏



Join @Charles_Leclerc for a slippery nighttime pole lap around Marina Bay!#SingaporeGP #F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/znhNGQKbNn