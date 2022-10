O αναβάτης της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι κατέκτησε την πρώτη pole position της καριέρας του στο MotoGP.

Σε θρίλερ για «γερά νεύρα» εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP για το Grand Prix Ταϊλάνδης, τον 16ο αγώνα του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος MotoGP, με τον Μάρκο Μπεζέκι της VR46 να κατακτά την παρθενική του pole position. O Ιταλός αναβάτης της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι, με μία τρομερή προσπάθεια στο τέλος του Q2, «έσπασε» τα χρονόμετρα και με το 1:29,671 έγραψε το νέο ρεκόρ πίστας.

Ο χρόνος του ήταν αρκετός ώστε να αφήσει στη 2η θέση τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing για 21 χιλιοστά του δευτερολέπτου, ο οποίος είχε στα χέρια του την pole position για το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας. Πολύ σημαντική η 3η θέση για τον Πέκο Μπανάια της Ducati, o οποίος θα βρίσκεται στην πρώτη σειρά της εκκίνησης και ακριβώς μπροστά από τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, τον μεγάλο του αντίπαλο στο πρωτάθλημα.

Q1

Οι αναβάτες βγήκαν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα, με το track position για ορισμένους να είναι στρατηγικά επιλεγμένο. Ο Μάρκεθ ακολούθησε τον Μορμπιντέλι και μάλιστα τον προσπέρασε στην τελευταία στροφή για να γράψει το 1:30,343. Αυτός ήταν ο ταχύτερος γύρος του στο τριήμερο.

Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ανέβηκε προσωρινά στη 2η θέση, όμως ο Κράτσλοου ήταν αυτός που εξέπληξε τους πάντες μετά τα πρώτα περάσματα. Ο Βρετανός ανέβηκε στη 2η θέση όντας δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον αναβάτη της Honda και67 χιλιοστά μπροστά από τον αναβάτη της Aprilia.

Με 5 λεπτά να απομένουν είδαμε και πάλι τους αναβάτες στην πίστα για τις τελευταίες τους προσπάθειες. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ανέβηκε στην κορυφή με το 1:30,202 και μετέφερε την ψυχολογική πίεση στον Μάρκεθ. Όμως όλα άλλαξαν στο τέλος.

Ο αναβάτης της Honda έγραψε τον ταχύτερο γύρο του τριημέρου με το 1:30,038, ενώ στη 2η θέση έκανε την έκπληξη ο Ολιβέιρα με τον δεύτερο ταχύτερο γύρο του τριημέρου. Έτσι, οι δυο τους πήραν την πρόκριση για το Q2 έπειτα από μία μεγάλη μάχη.

Q2

Σε αντίθεση με το Q1, στο Q2 είδαμε τους αναβάτες να βγαίνουν σε διαφορετικά σημεία της πίστας κι έτσι δεν είχαμε «τρενάκια». Άπαντες εκτός από τον Μπανάια επέλεξαν να κάνουν δύο γρήγορα περάσματα, με τον Μαρτίν να ξεχωρίζει.

Ο Ισπανός με το 1:29,893 έκανε μία τρομερή επίδοση και ήταν στην 1η θέση, με τον Ζαρκό να τον ακολουθεί όντας 70 χιλιοστά πιο αργός. Με τρεις προσπάθειες, ο Κουαρταταρό βρέθηκε στην 3η θέση, ενώ ο αντίπαλός του στο πρωτάθλημα, Μπανάια ήταν μόλις 9ος.

Ο Ιταλός βγήκε από νωρίς για τις τελευταίες του προσπάθειες, με την πρώτη να τον φέρνει στην 4η θέση. Στη δεύτερη προσπάθειά του όμως, ο Μπανάια έκανε μία εκπληκτική επίδοση και με το 1:29,775 ανέβηκε στην 1η θέση προσωρινά.

Όμως δεν είχαμε δει το τέλος της παράστασης. Το ρεκόρ πίστας έσπασε αρχικά από τον Μαρτίν, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ο Μπεζέκι με μία απίστευτη προσπάθεια έγραψε το 1:29,671 και πήρε την pole position στην Τσανγκ.

Ο Κουαρταραρό δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 4η θέση, ενώ ο Μάρκεθ παραλίγο να πέσει στην τελευταία στροφή και περιορίστηκε στην 8η θέση.

O αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος για τις 11:00, ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 10:40.

Αποτελέσματα QP GP Ταϊλάνδης

Φωτογραφίες: VR46