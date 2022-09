Χαρά σε μικρούς και μεγάλους έδωσε ο οδηγός της Aston Martin στην F1, Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο Στόουκ Μάντεβιλ.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Σιγκαπούρης, ο Σεμπάστιαν Φέτελ πραγματοποίησε μία ιδιαίτερη επίσκεψη στο νοσοκομείο Στόουκ Μάντεβιλ. Συγκεκριμένα ο Γερμανός πήγε την περασμένη εβδομάδα στο Εθνικό Κέντρο Κακώσεων Σπονδυλικής Στήλης (NSIC) για να επισκεφτεί ασθενείς και το προσωπικό της παιδικής και εφηβικής πτέρυγας και να μάθει περισσότερα για καινοτόμες θεραπείες στο Upper Limb Studio.

Ο Φέτελ ήθελε να συναντήσει και να μιλήσει με ασθενείς για τους τραυματισμούς νωτιαίου μυελού και να μάθει πώς το έργο της ομάδας NSIC βοηθά την αποκατάστασή τους και την προετοιμασία για τη νέα κανονικότητα της ζωή τους.

Το Upper Limb Studio, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάιο του 2021. Παρέχει μια μορφή θεραπείας γνωστής ως Activity Based Restorative Therapy (ABRT). Το ABRT περιλαμβάνει τη χρήση εξοπλισμού για τη διευκόλυνση της επαναλαμβανόμενης κίνησης για τη βελτίωση του επιπέδου ανεξαρτησίας του ασθενούς μετά από τραυματισμό του νωτιαίου μυελού, έχοντας ευεργετική επίδραση στην ικανότητά του να εκτελεί λειτουργικά καθήκοντα όπως σίτιση, επιστροφή στην οδήγηση, εκτέλεση πτυχών προσωπικής φροντίδας αλλάα και στην επιστροφή στο χώρο εργασίας.

Κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο, ο 35χρονος επισκέφτηκε επίσης τον κήπο του Horatio, όπου συνάντησε την ιδρύτρια και πρόεδρο, Δρ. Ολίβια Τσαπλ και συζήτησε τη σημασία της πρόσβασης σε έναν γαλήνιο και όμορφο κήπο για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Πριν ολοκληρώσει την επίσκεψή του, ο Φέτελ υπέγραψε καπέλα της Aston Martin κι έβγαλε φωτογραφίες.

