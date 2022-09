Η F1 επέλεξε την πίστα του Μπαχρέιν για το μοναδικό τριήμερο προετοιμασίας ενόψει της σεζόν του 2023.

Σε αντίθεση με φέτος, η Formula 1 θα έχει μόνο ένα τριήμερο χειμερινών δοκιμών εξέλιξης το 2023. Δεν υπάρχει πια το ταξίδι στο άγνωστο των νεών κανονισμών άρα στο πλαίσιο της γενικότερης… (επιλεκτικής) οικονομίας, ενόψει του επόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί μόνο ένα τεστ.

Καθώς η πρεμιέρα της νέας σεζόν είναι αρκετά νωρίς, στις 5 Μαρτίου, ο καιρός που συχνά στη Βαρκελώνη τον Φλεβάρη δεν είναι ιδανικός, σε συνδυασμό με τα βολικά logistics, οδήγησαν την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο να κάνει δοκιμές μόνο στο Μπαχρέιν.

Η πίστα του Σακχίρ λοιπόν είναι αυτή που θα υποδεχθεί ομάδες και οδηγούς στις 23 με 25 Φεβρουαρίου του 2023, στις τρεις μόνο ημέρες προετοιμασίας και δουλειάς με τα νέα αγωνιστικά μονοθέσια, ενόψει της μεγαλύτερης σεζόν στην ιστορία της Formula 1 αφού για πρώτη φορά αυτή θα έχει 24 στάσεις.

BREAKING: We're set to host the 2023 F1 pre-season testing from 23rd to 25th February! More exciting details to follow soon!#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/f4gjyEEytp