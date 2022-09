Ένας σκύλος που λατρεύει το MotoGP (vid)

Το MotoGP που διεξάγεται στο Μοτέγκι της Ιαπωνίας, έχει έναν τετράποδο αλλά πολύ ροκ θεατή.

Όλα τα βλέμματα των φίλων των δύο τροχών είναι στραμμένα στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα στην πίστα του Μοτέγκι, όπου αυτό το τριήμερο φιλοξενείται ο δέκατος-έκτος από τους συνολικά είκοσι γύρους του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος του MotoGP.

Η δράση ξεκίνησε με τον Τζακ Μίλερ της Ducati να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου – τη μοναδική που έλαβε χώρα σήμερα. Υπήρχε βέβαια δράση στην πίστα και με τις κατηγορίες Moto2 και Moto3.

Όμως πέρα από τα όσα συμβαίνουν εντός αγωνιστικής διαδρομής, στην Ασιατική χώρα όπου ως γνωστόν λατρεύουν κάθε μορφή motorsport, βλέπουμε ενδιαφέρουσες εικόνες και στις κερκίδες. Αυτή τη φορά, την παράσταση έκλεψε ένας… σκύλος.

Συνεπιβάτης σε e-bike, καθισμένος υπομονετικά στη θέση του, με προστατευτικά γυαλιά (!), να απολαμβάνει την ταχύτητα στην κατηφόρα. Λες και ήταν βγαλμένος από ταινία όπου τα ζώα έχουν ανθρώπινη ζωή και πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Πατήστε play και εμπιστευτείτε μας – ίσως αυτή να είναι η ομορφότερη εικόνα της ημέρας σας…

They see me rollin' 😎



Absolutely everyone is on their way to catch some #Moto2 action at the #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/WVf7Ue9nBo