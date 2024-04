Ο Μάβερικ Βινιάλες ήταν για άλλη μία επιβλητικός στο Όστιν και έγινε ο πρώτος που κερδίζει με τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές.

Το Grand Prix των ΗΠΑ, o τρίτος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, θα μείνει στην ιστορία. Πέρα από το ιδιαίτερα συναρπαστικό θέαμα, τις μάχες και τις ανατροπές, ο θρίαμβος του Μάβερικ Βινιάλες με την Aprilia έγραψε το όνομα του Ισπανού με χρυσά γράμματα στην ιστορία του σπορ. Ο Βινιάλες έκανε το απόλυτο στις ΗΠΑ και δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στους αντιπάλους του. Ο απίστευτος ρούκι Πέδρο Ακόστα με την GasGas Tech3 τερμάτισε στη 2η θέση και ο Ενέα Μπαστιανίνι έφερε την εργοστασιακή Ducati Lenovo στην 3η θέση.

Maverick Viñales conquers COTA! 🥇



The Aprilia rider takes a historic victory in Austin! 👏#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/qlraAcgH2l — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 14, 2024

Εκκίνηση

Οι μοτοσικλέτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με ένα μόνο ερώτημα να πλανάται: αν υπάρχει κάποιος που θα καταφέρει να σταματήσει τον τρομερό Μάβερικ Βινιάλες, ο οποίος μετά την pole και τη νίκη στο Σπριντ το Σάββατο είχε σημειώσει τον καλύτερο χρόνο και στο πρωινό warm-up. Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Πέδρο Ακόστα έκανε την καλύτερη εκκίνηση και πετάχτηκε πρώτος, με τον Ενέα Μπαστιανίνι να ακολουθεί. Ο Βινιάλες είχε επαφή με τον Μπανάια και έπεσε πολύ πίσω, εκτός 10άδας στην 11η θέση.

Οι πρώτοι γύροι ήταν φρενήρεις, με συνεχείς αλλαγές θέσεων. Ο Χόρχε Μαρτίν κέρδισε πολλές από αυτές και ανέβηκε στη 2η θέση, με τον Μαρκ Μάρκεθ στην 3η. Σε ανοδική πορεία βρισκόταν και ο Μπανάια, ο ποίος πέρασε και τον Μάρκεθ για να ανέβει στην 3η θέση.

Ένα αμερικανικό έπος

ο Πέδρο Ακόστα ήταν ο ρούκι, αλλά οδηγούσε με τόση ένταση και χωρίς λάθη, που ούτε ο Χόρχε Μαρτίν πίσω του δεν μπορούσε να τον περάσει, παρά τις συνεχείς προσπάθειές του. Ο Μαρτίν τελικά τα κατάφερε με την πέμπτη ή έκτη προσπάθεια και ανέλαβε να οδηγήσει τον αγώνα.

Ο Μ. Μάρκεθ μόλις το είδε αυτό αμέσως επιτέθηκε στον Μπανάια και τον πέρασε για να ανέβει 3ος και αμέσως μετά πέρασε και τον Ακόστα για να πάρει τη 2η θέση. Ο Ακόστα λίγο αργότερα είδε και τον Μπανάια να τον προσπερνά και να τον ρίχνει στην 3η θέση.

Μέσα σε όλες αυτές τις μάχες κανένας δεν κατάφερνε να αποσπαστεί και είχε σχηματιστεί ένα γκρουπ 7 αναβατών που οδηγούσε την κούρσα. Στην 7η θέση αυτού του γκρουπ είχε φτάσει ο Μάβερικ Βινιάλες, που ανέβαζε το ρυθμό του όσο προχωρούσε ο αγώνας και πλησίαζε απειλητικά τον Μπαστιανίνι.

Ο Μαρκ Μάρκεθ αποφάσισε να επιτεθεί στον Μαρτίν και να διεκδικήσει την πρωτοπορία, αλλά οι δυο τους είχαν επαφή και ο Μάρκεθ έπεσε στην 4η θέση, πίσω από τους Μπανάια και Ακόστα. Ο Βινιάλες στο μεταξύ είχε ανέβει στην 6η θέση. Πιο μπροστά όμως ο Ακόστα δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη και πέρασε τον Μπανάια, κάτι που έκανε αμέσως μετά και ο Μ. Μάρκεθ. Έμεναν ακόμα 14 γύροι και είχαν ήδη γίνει τόσο πολλά!

Έρχεται ο Top Gun

Ο Χόρχε Μαρτίν αποφάσισε ότι η καλύτερη επιλογή σε εκείνο το σημείο ήταν να προσπαθήσει να ξεφύγει στην κορυφή και έβαλε το κεφάλι κάτω για να ανεβάσει τη διαφορά. Κατάφερε να τη φτάσει στα 9 δέκατα του δευτερολέπτου αλλά οι Ακόστα και Μάρκεθ που ακολουθούσαν δεν τον άφησαν να ξεφύγει.

Στο μεταξύ, ο Μάβερικ Βινιάλες έφτασε πίσω από τον Πέκο Μπανάια. Εκεί εκτυλίχθηκε μια ωραία μάχη, με αρκετά αλληλοπροσπεράσματα, μέχρι ο Ισπανός της Aprilia να περάσει οριστικά και να πάρει την 4η θέση, βάζοντας στο στόχαστρο την 3η.

Ο Πέδρο Ακόστα ανέβασε το ρυθμό του και έφτασε τον Μαρτίν, για να τον περάσει και να πάρει την πρώτη θέση. Ο Μαρκ Μάρκεθ τον ακολούθησε κατά βήμα και κατάφερε μάλιστα να τον περάσει. Δεν έμεινε πολλή ώρα όμως στην πρώτη θέση, καθώς λίγες στροφές αργότερα είχε πτώση και εγκατέλειψε. Στον ίδιο γύρο έπεσε και ο Άλεξ Μάρκεθ, ενώ νωρίτερα είχαν πέσει οι Μιρ, Μορμπιντέλι, Νακαγκάμι και Ζαρκό, ενώ αμέσως μετά έπεσε και ο Ρινς.

Ο Μάβερικ Βινιάλες είχε πλέον ανοιχτή πίστα μπροστά του και μέσα σε ένα μόλις γύρο έφτασε πίσω από τον Ακόστα. Αφού τον ακολούθησε για λίγο, κατάφερε να τον περάσει και αφότου τα κατάφερε, άρχισε να απομακρύνεται στον ορίζοντα. Η κυριαρχία του Ισπανού της Aprilia στο Όστιν αυτό το 3ήμερο ήταν καθολική.

Ο Βινιάλες και οι άλλοι

Αφού ο Βινιάλες πέρασε στην πρώτη θέση δεν ξανακοίταξε πίσω, όπου διεξαγόταν ένας άλλος αγώνας. Ο δεύτερος Ακόστα δεν έδειχνε να ανησυχεί για τον Μαρτίν στην τρίτη θέση , ο οποίος είχε πλέον πίσω του τον Μπαστιανίνι. Ο Ιταλός είχε κερδίσει τον «εμφύλιο» με τον Μπανάια και ήταν 4ος, με την άλλη εργοστασιακή Ducati στην 5η θέση.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα ο αγώνας ήταν κάπως διαδικαστικός. Σε κάποιο σημείο η διαφορά του Βινιάλες από τον Ακόστα έπεσε κάτω από το 1 δευτερόλεπτο αλλά ο αναβάτης της Aprilia ανέβασε αμέσως το ρυθμό του και τη διαφορά τους, για να φτάσει εύκολα στη μεγάλη νίκη, μπροστά από τον συμπατριώτη του.

🥇 MAVERICK VINALES IS A WINNER AGAIN! 🥇



BATMAV MAKES HISTORY IN AMERICA! 🔥#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/vlchiUZZjy — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 14, 2024

Μεγάλη μάχη δόθηκε για την 3η θέση, την οποία κέρδισε στους τελευταίους γύρους ο Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος πέρασε τον Χόρχε Μαρτίν και εξασφάλισε τη θέση του στο βάθρο. Ο Μαρτίν τελικά πήρε την 3η θέση και ακολούθησαν οι

Επόμενος αγώνας σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερ 26-28 Απριλίου, είναι το GP Ισπανίας στη Χερέθ.

» Οι βαθμολογίες του MotoGP μετά το GP ΗΠΑ

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Aprilia