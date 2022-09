Στη βρετανική ομάδα παραδέχονται ότι Red Bull Racing και Scuderia Ferrari ξεχωρίζουν στη φετινή σεζόν της F1.

Οι τεράστιες αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς από φέτος, μας υποσχέθηκαν εντελώς διαφορετικά μονοθέσια, κάτι που όντως έγινε πραγματικότητα. Όλες οι ομάδες είχαν ξεκινήσει το σχεδιασμό τους από το μηδέν, ενώ οι παράγοντες της Formula 1 είχαν υποσχεθεί ότι η ψαλίδα μεταξύ των διαφορετικών μονοθεσίων θα είναι μικρή. Κάτι που συνεπάγεται περισσότερες μάχες στους αγώνες.

Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι. Στο πρώτο μέρος της σεζόν η Scuderia Ferrari είχε το πάνω χέρι, με τον Σαρλ Λεκλέρ να παίρνει δύο νίκες στους τρεις πρώτους αγώνες. Η συνέχεια ήταν πολύ διαφορετική, καθώς η Red Bull Racing έκανε μεγάλο βήμα εξέλιξης. Πλέον μετρά 12 νίκες σε 16 αγώνες και δείχνει ανίκητη εντός πίστας.

Η πρόοδος που έκαναν οι δύο αυτές ομάδες με το νέο σετ κανονισμών έχουν εντυπωσιάσει την McLaren. Σύμφωνα με τον τεχνικό της διευθυντή, Τζέιμς Κι, το έργο των Ferrari και Red Bull Racing είναι εντυπωσιακό, ενώ παρά το budget cap, οι εγκαταστάσεις μιας ομάδας παίζουν ακόμα τεράστιο ρόλο στην απόδοση ενός μονοθεσίου: «Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι πως με την ίδια απόδοση των σασί, τα φετινά μονοθέσια έπρεπε να είναι 2 δευτερόλεπτα πιο αργά από αυτά του 2021. Όμως δεν ισχύει αυτό. Κάποια πλησιάζουν τη δυναμική του 2021 και κάποια την έχουν ήδη αγγίξει. Αυτό δείχνει την ποιότητα των ομάδων που έχουμε στο σπορ. Είμαι έκπληκτος από το πώς δύο ομάδες έχουν βρει περισσότερη απόδοση συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Στην αρχή της σεζόν το grid ήταν πιο κοντά μεταξύ του σε απόδοση, αλλά τώρα έχουν αρχίσει να ανοίγουν οι διαφορές. Έχω να πω πως οι Ferrari και Red Bull έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στο να βρουν απόδοση. Αυτό δείχνει πως ακόμα και με το budget cap, αν είσαι μεγάλη ομάδα με τεράστιες εγκαταστάσεις, με γνώσεις και μεθοδολογία που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια, μετράει πάρα πολύ».

Η McLaren αντιμετώπισε τις δικές της δυσκολίες εντός του 2022, κάτι που δεν της επέτρεψε να πάρει τα αποτελέσματα που θα ήθελε. Με 6 αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν, βρίσκεται στην 5η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, 18 βαθμούς πίσω από την 4η Alpine.

Εντός της ομάδας θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές την επόμενη χρονιά, με τον Όσκαρ Πιάστρι να διαδέχεται τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Το πιο σημαντικό όμως για τη βρετανική ομάδα είναι πως το 2023 αναμένεται να ολοκληρωθεί η νέα αεροδυναμική σήραγγα στο Ουόκιν, κάτι που θα τη βοηθήσει ιδιαίτερα στην εξέλιξη του μονοθεσίου της.

