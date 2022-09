Ο Κάρλος Σάινθ πιστεύει πως το 2023 θα είναι η χρονιά της Scuderia Ferrari, αν φυσικά καταφέρει να εκτελέσει τέλεια τη σεζόν της.

Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε η φετινή σεζόν της Formula 1 για τη Scuderia Ferrari, έδωσε πολλές ελπίδες στους τιφόζι πως θα επιστρέψει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μπορεί να πήρε δύο νίκες στους τρεις πρώτους αγώνες, όμως στα επόμενα 13 Grand Prix κατάφερε να πάρει μόλις επιπλέον δύο.

Έλλειψη αξιοπιστίας, λάθη της ομάδας στη διαχείριση των αγώνων αλλά και από τους οδηγούς, την έχουν φέρει με την πλάτη στον τοίχο. Επιπλέον ο ρυθμός εξέλιξης της F1-75 ήταν κατώτερος από αυτόν της Red Bull RB18, που είναι εδώ και αρκετούς αγώνες το κορυφαίο μονοθέσιο στην πίστα.

Με έξι αγώνες να απομένουν για το τέλος της φετινής σεζόν, ο οδηγός της Ferrari, Κάρλος Σάινθ, με δηλώσεις του στη Mundo Deportivo, έστρεψε ήδη την προσοχή στο 2023: «Θα ήθελα να έχω ένα σταθερό τέλος στη φετινή σεζόν, ειδικά με όσα μας έχουν συμβεί αυτή τη χρονιά. Θέλω το τελευταίο μέρος της σεζόν να είναι ήσυχο, να μας συμβούν λιγότερα πράγματα και να μπούμε σε ένα ρυθμό για του χρόνου, όπου θα έχουμε μία νέα ευκαιρία».

Όσο για το 2023, ο 28χρονος Ισπανός ανέφερε το τι πρέπει να κάνει η Ferrari ώστε να μπορεί να παλέψει για το πρωτάθλημα: «Έχουμε μία γερή βάση, με ένα καλό μονοθέσιο και η ομάδα σημειώνει πρόοδο. Πρέπει να βελτιώσουμε ένα-δύο πράγματα όπως την αξιοπιστία και τη σταθερότητά μας. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως εφέτος παλέψαμε με μία ομάδα όπως η Red Bull που τα έχει κάνει όλα τέλεια. Πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα και να είμαστε εμείς τέλειοι το 2023».

Επιπλέον ο Σάινθ τόνισε πως μετά το βήμα που έκανε η Ferrari το 2022, στόχος της πρέπει την επόμενη χρονιά να είναι το πρωτάθλημα: «Φέτος θα παλεύαμε για το πρωτάθλημα αν είχαμε κάνει κάποια πράγματα διαφορετικά ή αν είχαμε περισσότερη τύχη στην αρχή της σεζόν. Γιατί να μην πιστεύω πως του χρόνου θα έχουμε μία νέα ευκαιρία για να πετύχουμε τους στόχους μας; Η Ferrari μετά το μεγάλο βήμα που έκανε εφέτος, πρέπει να θέσει ως στόχο το πρωτάθλημα».

HERE AT SILVERSTONE, A FORTNIGHT LATER A MAN MAKING HIS 150TH START FROM POLE POSITION IS GONNA TAKE VICTORY AND FOR THE FIRST TIME IN FORMULA ONE, CARLOS SAINZ IS VICTORIOUS!! HE WINS THE BRITISH GRAND PRIX!



