Στην Ελλάδα το 17th IAEE European Energy Conference

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας διοργανώνει το 17o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενέργειας «Το Μέλλον των Παγκοσμίων Ενεργειακών Συστημάτων».

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας συνδιοργανώνει με το Διεθνή Οργανισμό Ενεργειακής Οικονομίας το 17ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενέργειας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 – 24 Σεπτεμβρίου 2022, στο The American College of Greece, στην Αθήνα.

Στο μεγαλύτερο ενεργειακό Συνέδριο στην Ευρώπη, σε διάρκεια 4 ημερών, θα δώσουν το παρών περισσότερες από 250 σημαίνουσες προσωπικότητες του διεθνούς και ελληνικού ενεργειακού γίγνεσθαι, μεταξύ των οποίων, Fatih Birol, Executive Director, International Energy Agency, George Tsunis, United States Ambassador to the Hellenic Republic, Clara Poletti, Chair of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER); Board Member at ARERΑ, Nikos Tsafos, Chief energy adviser to the Prime Minister of Greece, Bassam Fattouh, Director, Oxford Institute for Energy Studies; Professor, School of Oriental and African Studies, University of London, Majid Al Moneef, Chairman, International Advisory Committee of King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC), Mariarosa Baroni, President, NGV Italy, Kostas Ach. Karamanlis, Minister of Infrastructure and Transport, Adonis Georgiadis, Minister of Development and Investments, Hellenic Republic, Alexandra Sdoukou, General Secretary of Energy and Mineral Resources, Ministry of Environment and Energy, Matthew Lodge, British Ambassador to the Hellenic Republic, Maria Spyraki, Member of the European Parliament, Nea Dimokratia Party, Ioannis Ghikas, Deputy Permanent Representative of Greece to the EU.

Η ενέργεια αποτελεί την κινητήριο δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας, βασικό στοιχείο γεωπολιτικής ισχύος, στρατηγικός σχεδιασμός των κρατών , συστατικό στοιχείο της γεωπολιτικής επικυριαρχίας. Αποτελεί τον πιο παγκοσμιοποιημένο τομέα της οικονομίας, καθορίζοντας σημαντικά τη χάραξη στρατηγικής πολιτικής σε ενεργοβόρους τομείς, στην επίτευξη ρυθμών ανάπτυξης, προσανατολίζοντας την έρευνα, την καινοτομία, σηματοδοτώντας την ίδια την ανθρώπινη εξέλιξη.

Σε μια παγκόσμια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από μια αυξανόμενη δυσαρμονία, μεταξύ της πορείας προς τη συστημική ομογενοποίηση και τον κατακερματισμό των κρατών, η ενεργειακή επάρκεια και η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, αποτελούν προκλήσεις για τη πορεία της ιστορίας. Ταυτόχρονα, η πρωτοφανής ενεργειακή κρίση που διανύουμε αναδεικνύει με τον πλέον εμφατικό τρόπο την εξάρτηση των παγκόσμιων οικονομιών από την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, αλλά και την ανάγκη της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών, της ταχείας ανάπτυξης των ΑΠΕ και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και του εξηλεκτρισμού του βιομηχανικού και κτιριακού τομέα.

Η ανάγκη αντιστάθμισης των εισαγωγών φυσικού αερίου από την Ρωσία, έχει οδηγήσει την ΕΕ στην προώθηση μέτρων και στρατηγικών επί τη βάσει του σχεδιασμού της με το Fit-For-55 και του REPowerEU.

Η ενεργειακή ασφάλεια και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορούν να συνυπάρξουν με τον κατάλληλο μετασχηματισμό των παγκόσμιων ενεργειακών συστημάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη ενεργειακή αυτονομία και οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε φθηνή και καθαρή ενέργεια.

Το μείζον θέμα της ενεργειακής κρίσης και της κατάστασης στην αγορά φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεταξύ των θεματικών της ατζέντας του 17ου Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενέργειας.

Η Ατζέντα του Συνεδρίου θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεματικών πυλώνων για την ενεργειακή μετάβαση, τη γεωπολιτική, την ενεργειακή ασφάλεια, την εξοικονόμηση ενέργειας και το μέλλον των παγκόσμιων ενεργειακών συστημάτων στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα.

Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει ακόμη εξειδικευμένα workshops για Διδακτορικούς Φοιτητές, Gala Dinners, βραβεύσεις εξεχουσών προσωπικοτήτων με αναγνωρισμένη δράση στον τομέα της ενέργειας, βραβεύσεις καλύτερων δημοσιεύσεων, δράσεις πολιτισμού, που περιλαμβάνουν Έκθεση Ζωγραφικής του σπουδαίου καλλιτέχνη, Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου, εμπνευσμένη από την Ενεργειακή Μετάβαση, Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ατζέντα του Συνεδρίου θα βρείτε εδώ και για την παρακολούθηση του Συνεδρίου, που θα γίνει αποκλειστικά με φυσική παρουσία, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.