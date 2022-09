Αστυπάλαια: 20.000 δρομολόγια με ηλεκτρικά Volkswagen το πρώτο τρίμηνο

Η Volkswagen έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία από τις υπηρεσίες ASTYBUS και astyGO.

Από τις 3 Ιουνίου τέθηκαν σε εφαρμογή στην Αστυπάλαια οι υπηρεσίες χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων του Volkswagen Group, στο πλαίσιο μετασχηματισμού της «Πεταλούδας του Αιγαίου» σε Έξυπνο και Βιώσιμο Νησί. Πρόκειται για την υπηρεσία επιβατικών μεταφορών με ηλεκτρικά βαν (ASTYBUS) κατά παραγγελία και αυτή της κοινής χρήσης οχημάτων (astyGO). Και για τις δύο υπηρεσίες, η κράτηση γίνεται μέσω της εφαρμογής (app) AstyMOVE.

Ο γερμανικός όμιλος ανακοίνωσε τα στατιστικά στοιχεία χρήσης των υπηρεσιών κατά το πρώτο τρίμηνο ισχύος τους. Όσον αφορά την ASTYBUS, έγιναν 20.000 κρατήσεις δρομολογίων, από 1.500 χρήστες της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Από αυτούς οι 200 έχουν επιλέξει την ετήσια συνδρομή, πρόκειται δηλαδή για κατοίκους του νησιού.

Σχετικά με την υπηρεσία κοινής χρήσης astyGO, έγιναν 500 κρατήσεις το τρίμηνο του καλοκαιριού, από 200 χρήστες που διένυσαν συνολικά 14.000 χιλιόμετρα με ηλεκτρικά οχήματα.

🌄 Our mobility solutions on #Astypalea are well received:



▶️ 20.000 ASTYBUS trips booked in 3 months

▶️ 1,500 ASTYBUS users

▶️ 200 heavy ASTYBUS users with an all-year resident flatrate



☀️ Would you use our ridesharing service ASTYBUS as well? pic.twitter.com/fmo6vnOL6X