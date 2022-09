Ο οδηγός της Williams F1 ξεπέρασε την περιπέτεια της υγείας του και μιλάει για πρώτη φορά για την κατάστασή του.

Όταν ο Άλεξ Άλμπον τέθηκε εκτός μάχης στο Grand Prix Ιταλίας μετά από τη διάγνωση σκωληκοειδίτιδας, ουδείς μπορούσε να προβλέψει την περιπέτεια στην οποία θα έμπαινε και από την οποία ευτυχώς βγήκε νικητής.

Την ώρα που οι συναθλητές του έδιναν μάχες με το χρονόμετρο στη θρυλική Μόντσα, εκείνος έδινε τη δική του μάχη αφού μετά τη λαπαροσκοπική επέμβαση ρουτίνας στην οποία υποβλήθηκε, η διαδικασία ανάνηψης δεν κύλησε ομαλά. Ο Ταϊλανδός υπέστη αναπνευστική ανεπάρκεια και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.





Βγήκε από αυτή την επόμενη ημέρα, πήρε εξιτήριο από τον νοσοκομείο την περασμένη Τρίτη και τώρα, μοιράστηκε το πρώτο video, από το Μονακό, όπου αναρρώνει.

Ο 26χρονος ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τα μηνύματα στήριξης και ενημέρωσε για την πορεία της υγείας του αλλά και τον στόχο επιστροφής.

Thank you everyone for all the support! Looking forward to getting back out there and preparing for Singapore 💪 😅 pic.twitter.com/B4S7fltmLa