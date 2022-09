O Πέκο Μπανάια ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κατατακτήριων δοκιμών του GP Αραγονίας, κατακτώντας μια... μαγική pole position στην πίστα της Αραγκόν.

Με έναν μαγικό χρόνο στο τέλος του Q2, o Πέκο Μπανάια «έσπασε» τα χρονόμετρα στην Αραγκόν και πήρε την pole position για την Ducati, γράφοντας νέο ρεκόρ πίστας. Ο Ιταλός αναβάτης σημείωσε το 1:46,069 και ήταν σχεδόν ένα δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος του Τζακ Μίλερ, ο οποίο ολοκλήρωσε το 1-2 για την ιταλική ομάδα. Ο Ενέα Μπαστιανίνι της Gresini Racing πήρε την 3η θέση και ολοκλήρωσε την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Ηρωική η προσπάθεια του Αλέιξ Εσπαργκαρό, ο οποίος πήρε την 4η θέση και έσπασε κατά ένα βαθμό την κυριαρχία της Ducati. Αύριο o Ισπανός θα παλέψει για τη νίκη. Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση του Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας να είναι μόλις 6ος στα τελικά αποτελέσματα.

Q1

Με το που ξεκίνησε η διαδικασία των 15 λεπτών είδαμε τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για να κάνουν τα πρώτα τους χρονομετρημένα περάσματα. Λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία, επισημοποιήθηκε πως ο Τζοάν Μιρ δεν θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο τριήμερο, λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε στην Αυστρία. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ήταν ο πρώτος στην πίστα, αλλά δεν ήθελε να τον ακολουθούν άλλοι αναβάτες, με όλους να παίζουν παιχνίδια με το track position.

O Μάρκεθ ήταν εκείνος που έθεσε το ρυθμό με το 1:46,909, γράφοντας τον ταχύτερο γύρο του τριημέρου μέχρι εκείνο το σημείο. Πίσω του ακολουθούσαν οι Αλέιξ Εσπαργκαρό και Λούκα Μαρίνι, όντας κάτι παραπάνω από ένα δέκατο του δευτερολέπτου πιο αργοί.

Η πίστα γέμισε με μοτοσικλέτες και πάλι στα τελευταία 5 λεπτά, με αρκετούς αναβάτες να ψάχνουν ένα καλό χρόνο. Ο Βινιάλες ήταν αυτός που είχε πτώση στη στροφή 2, για πρώτη φορά εντός του 2022.

Ο Ζαρκό βελτίωσε τον ταχύτερο γύρο της διαδικασίας, όμως ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ήταν αυτός που έγραψε το 1:46,569 και ανέβηκε στην 1η θέση. Ο Μάρκεθ από τη μεριά του δεν έκανε γρήγορη προσπάθεια λόγω κίτρινης σημαίας στο πρώτο κομμάτι, μετά από πτώση του Πολ Εσπαργκαρό. Μόνο οι Κράτσλοου, Φερνάντεθ και Γκάρντνερ βελτίωσαν, όμως οι χρόνοι τους δεν ήταν ανταγωνιστικοί.

Q2

Η μάχη για την pole position ξεκίνησε, με όλους τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Πρώτος ανταγωνιστικός χρόνος ήταν αυτός από τον Μπανάια στο 1:47,025, με τον Μπαστιανίνι να κατεβάζει τα χρονόμετρα στο 1:46,580 και να πλησιάζει το ρεκόρ πίστας.

Στο δεύτερο γρήγορο γύρο τους, ο Μπανάια πλησίασε στο μισό δέκατο του δευτερολέπτου τον συμπατριώτη του, με τον Μίλερ να είναι στην 3η θέση και τον Μπίντερ μπροστά από τον Ρινς. Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση του Κουαρταραρό, ο οποίος ήταν μόλις 7ος.

Το μυστικό του Μπαστιανίνι ήταν το slipstream που πήρε στην πίσω ευθεία, καταγράφοντας 354 χλμ/ώρα. Ο Μπανάια από τη μεριά του ήταν τρία δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός μόνο στο τελευταίο χρονομετρημένο κομμάτι.

Πρώτος για την τελευταία του προσπάθεια ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό και πάλι. Ο Ισπανός ανέβηκε στη 2η θέση, όμως ο Μπανάια πίσω του ανέβηκε στην 1η θέση με το 1:46,069. Ο Μίλερ σκαρφάλωσε στη 2η θέση, με τον Μπαστιανίνι να πέφτει στην 3η θέση. Μόνο ο Κουαρταραρό είχε μείνει στην πίστα σε γρήγορη προσπάθεια, αλλά η επίδοσή του ήταν αρκετή μόλις για την 6η θέση.

To Grand Prix Αραγονίας είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου.

Αποτελέσματα QP GP Αραγονίας

