Ξεκάθαρος σχετικά με τις προθέσεις του είναι ο Ματία Μπινότο, που αναγνωρίζει πως η ομάδα του χρειάζεται βελτίωση αλλά δεν θέλει αλλαγές προσώπων.

Η φετινή σεζόν της Scuderia Ferrari περιλαμβάνει πολλά λάθη - τόσο από την ομάδα όσο και τους οδηγούς της. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ειδικότερα στον τομέα της στρατηγικής, η ιταλική ομάδα έχει πάρει πολλές αποφάσεις που αποδείχτηκαν λανθασμένες και της έχουν στερήσει νίκες.

Μέχρι τώρα μέσα στο 2022, η Ferrari έχει πάρει μόλις 4 νίκες, με την τελευταία να είναι το Grand Prix Αυστρίας όπου είχε θριαμβεύσει ο Σαρλ Λεκλέρ. Επιπλέον είναι πλέον εμφανές ότι η Red Bull Racing έχει καταφέρει να ξεπεράσει από πλευράς εξέλιξης τη Ferrari.

Πλέον είναι εμφανές πως η ιταλική ομάδα χρειάζεται βελτίωση, όμως ο επικεφαλής της, Ματία Μπινότο, δήλωσε στο Sky Sports πως δεν πρόκειται να υπάρξουν απολύσεις όπως συνέβαινε στο παρελθόν: «Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κανέναν άνθρωπο, χρειάζεται όμως να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε, ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις αποφάσεις. Χρειάζονται αλλαγές. Το να προσθέσουμε αξία είναι ανάγκη για εμάς, όπως επίσης και το να κάνουμε νέες προσθήκες. Αλλά το να κάνουμε αλλαγές προσωπικού δεν είναι κάτι που θέλω να ακολουθήσω. Είναι ένας παλιομοδίτικος τρόπος».

Τα τελευταία χρόνια είναι γνωστή η πίεση που συνοδεύει οποιοδήποτε υψηλόβαθμο στέλεχος της Ferrari. Δεν είναι μυστικό άλλωστε πως πρόκειται για την ομάδα που δέχεται την περισσότερη κριτική.

Στη φετινή μάχη του πρωταθλήματος, η Ferrari απειλείται πλέον από τη Mercedes-AMG, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι μόλις 35 βαθμοί. Συνολικά απομένουν 6 αγώνες μέχρι το τέλος της σεζόν, με τη γερμανική ομάδα να μην έχει όμως νίκη μέσα στο 2022.

Six to go. Focused on each and every single one 💪#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/WHujVulPp7