Μικρό καλάθι κρατά ο Λιούις Χάμιλτον σχετικά με το αν θα πανηγυρίσει εφέτος νίκη στην F1, σε αντίθεση με τον επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βόλφ.

Ένα σερί που ξεκίνησε πίσω στο 2007, κινδυνεύει να ολοκληρωθεί 2022 εάν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG δεν κερδίσει αγώνα. Ο Βρετανός έχει κατακτήσει τουλάχιστον μία νίκη κάθε χρόνο από τότε που έκανε το ντεμπούτο του με τη McLaren στη Formula 1. Το ρεκόρ αυτό είναι μοναδικό και ένα από τα πιο εντυπωσιακά στην ιστορία του σπορ.

Τα πράγματα όμως είναι πολύ διαφορετικά τη φετινή χρονιά, με τη Mercedes W13 να μην έχει την ταχύτητα ώστε να ανταγωνιστεί στα ίσα τις Red Bull RB18 και Ferrari F1-75. Με έξι αγώνες να απομένουν για να ολοκληρωθεί η σεζόν, ο Χάμιλτον είναι απαισιόδοξος για τις πιθανότητές του να κερδίσει κάποιον αγώνα, λέγοντας μάλιστα πως η Red Bull Racing είναι ανίκητη.

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, η Red Bull είναι σχεδόν ανίκητη. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να κερδίσεις το μονοθέσιό τους. Από πλευράς απόδοσης είναι μπροστά από όλους. Δεν τους πιάσαμε σε απόδοση και δεν έχουμε καμία αναβάθμιση μελλοντικά για να τους ξεπεράσουμε. Οπότε, μόνο με την τύχη με το μέρος μας θα κερδίσουμε. Δεν είναι απίθανο διότι πιθανότατα θα τους κερδίζαμε στην Ουγγαρία. Αλλά γενικά ο Φερστάπεν είναι πολύ χαλαρός όταν είναι μπροστά. Θα δούμε τι θα γίνει», ανέφερε ο Χάμιλτον μετά το Grand Prix Ιταλίας.

Από τη μεριά του, ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, είναι πιο αισιόδοξος από τον Χάμιλτον και μιλώντας στο motorsport.com έθεσε ως στόχο τη νίκη πριν το τέλος της σεζόν: «Θα ήταν φοβερό αν κερδίζαμε έναν αγώνα αξιοκρατικά, δίχως ποινές άλλων. Αν με ρωτούσατε πριν το Σπα θα έλεγα πως είναι αδύνατο αλλά στο Ζάντβορτ παραλίγο να κερδίσουμε. Η Μόντσα δεν ήταν καλή πίστα για εμάς. Αυτός πρέπει όμως να είναι ο στόχος μας. Δεν θέλουμε να τελειώσουμε τη σεζόν δίχως νίκη. Θα ήταν ωραίο σε μία τέτοια δύσκολη σεζόν για όλη την ομάδα μας».

Όσο για τις πιθανότητες της γερμανικής ομάδας στον επόμενο αγώνα που είναι στη Σιγκαπούρη, ο Βολφ παραμένει συγκρατημένος: «Η χάραξη της πίστας θα βολεύει το μονοθέσιό μας, αλλά οι αναπηδήσεις όχι. Στις προσομοιώσεις μας, βλέπουμε πως θα είναι μια από τις καλές μας πίστες. Θα είμαι όμως πολύ προσεκτικός όμως με τις προβλέψεις μου για τη Σιγκαπούρη».

